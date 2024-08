"Hätte das nicht sagen sollen..." Dr. Dre verplappert sich: Sting Gast auf dem neuen Snoop-Dogg-Album

In aller Munde und bald wieder in aller Ohren: Rapper Snoop Dogg (jök/spot)

SpotOn News | 16.08.2024, 18:13 Uhr

Großartige Kombination: Ex-"Police"-Sänger Sting ist auf Snoop Doggs neuem Album zu hören. Die News verriet Rap-Mastermind Dr. Dre in einem Interview - unfreiwillig, wie er zugab. "Es ist ein Album, das den Frauen gefallen wird", so Dre. Er selbst zweifelt, ob er es auf das Album schaffen wird.

Ups! Da sind dem Mund von Rapper und Musik-Mastermind Dr. Dre (59) wohl Information entwichen, die er lieber vorerst bei sich behalten hätte. In einem Interview mit "Entertainment Tonight" hat er unfreiwillig verraten, wer auf dem von ihm produzierten Album seines Rapper-Kumpels Snoop Dogg (52) zu hören sein wird: kein Geringerer als Ex-"Police"-Frontsänger Sting (72).

"Hätte das gar nicht sagen sollen"

Klingt komisch, ist aber so: Der Mann, der sonst für seine schnellen Reime bekannt ist, hat sich verplappert. Vermutlich noch berauscht von seinem Auftritt mit Kollege Snoop Dogg bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele von Paris gab Dr. Dre das unbedachte Interview. Nachrichten über ein neues gemeinsames Album von Snoop Dogg und Dr. Dre mit dem Titel "Missionary" machten in den vergangenen Jahren immer wieder die Runde.

Und so erkundigte sich Interviewerin Nischelle Turner (49) nach dem aktuellen Stand. Außerdem wollte sie von Dre wissen, ob er selbst als Künstler auf dem Album zu hören sein wird: "Ich habe ein paar Songs gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob es einer davon schaffen wird", so Dres überraschende Antwort. "Wir haben Sting auf einem Song, wir haben…", er machte eine Pause, "Mann, es ist eine erstaunliche Liste von Künstlern auf diesem Album, ich hätte das gar nicht sagen sollen, um ehrlich zu sein."

"Album, das den Frauen gefallen wird"

Frei nach Snoops Rap-Motto "Drop it like it's hot" ist es nun also raus: Sting und Snoop performen auf ein und demselben Album. Was nach einer wilden Kombination klingt, macht gemäß Gesamtkonzept absolut Sinn: "Es ist ein Album, das den Frauen gefallen wird", so Dr. Dre "und es zeigt ein großes Maß an Wachstum und Reife in den Texten und in der Musik." Dre nimmt damit Bezug auf Snoops Allzeit-Album-Hit "Doggystyle", das er 1993 vor mehr als 30 Jahren mit Snoop Dogg produzierte: "Das heutige Album hat noch mehr Spaß gemacht, um ehrlich zu sein, weil wir damals noch Kinder waren – er war 19 und ich bin sechs Jahre älter. Ich habe das Gefühl, dass dies mit die beste Musik ist, die ich in meiner Karriere gemacht habe. Ich denke, die Leute werden es wirklich genießen."

Neues Snoop-Album im November

Dr. Dre verriet außerdem, dass er für die Produktion des Albums maximal bis 1. September Zeit habe, damit es im November erscheinen könne. Und dies mit einer stattlichen Anzahl von neuen Songs: "Ich wollte 14 Songs, Snoop will 16." Klar ist: Mit seiner ganz speziellen Teilnahme an den Olympischen Spielen von Paris konnte Snoop Dogg weltweit nochmals an Popularität zulegen. Ob als Fackelträger im Zeichen der Olympischen Ringe oder im feinen Reiter-Dress: Seine Crossover-Auftritte sind jetzt schon Kult im Netz. Dem neuen Album im November fiebern also jetzt schon Millionen von Fans weltweit entgegen.