Musik Snoop Dogg wird ein Gospelalbum auf den Markt bringen

Snoop Dogg - MTV Video Music Awards 2022 - Newark, NJ - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2025, 09:00 Uhr

Der bekannte Rapper hat in Gedenken an seine verstorbene Mutter eine Gospelplatte produziert.

Snoop Dogg will in Gedenken an seine verstorbene Mutter ein Gospelalbum veröffentlichen.

Der 53-jährige Rapper wird am 27. April – dem Geburtstag seiner Mutter Beverly Tate – eine Platte mit dem Titel ‚Altar Call‘ auf den Markt bringen. Über die LP sagte Snoop auf Instagram: „Ihr habt es zuerst gehört, ein Gospelalbum.“ Mit seiner Platte will der Musiker seine Fans in die Kirche rufen. „Gott ist gut“, schrieb er weiter.

Snoops Mutter, die im Oktober 2021 verstarb und dieses Jahr ihren 74. Geburtstag gefeiert hätte, hatte großen Einfluss auf das Leben und Wirken ihres Sohnes. Viele Jahre lang arbeitete Beverly als Chorleiterin und beriet auch Snoop in seiner Musikkarriere. „Der Geist meiner Mutter wird für immer in mir weiterleben“, erklärte er im Gespräch mit ‚Okayplayer‘ über sein neues Gospelalbum. ‚Altar Call‘ sei außerdem eine „Reflexion der Dinge, die ich durch sie gelernt habe – meine Stimme und meine Plattform zu benutzen, um Liebe zu verbreiten und die Welt zu heilen.“ Die LP gilt als Nachfolger von ‚Bible of Love‘, Snobs Goseplalbum aus dem Jahr 2018.