Stars Drake äußert sich zu Spekulationen über „fake Abs“

Drake - FAMOUS - Los Angeles - June - 2019 - Euphoria premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2025, 09:00 Uhr

Das sagt der Rapper über die Vermutung, dass er bei seinen Bauchmuskeln hat nachhelfen lassen.

Drake gab zu, dass er bei einem viralen, oberkörperfreien Selfie mit Facetune „zu stark“ nachgeholfen habe.

Der 38-jährige Rapper hatte Spekulationen ausgelöst, er habe eine sogenannte Bauchmuskel-Ätzung machen lassen – eine Art Fettabsaugung, die die Bauchmuskeln definierter aussehen lässt –, nachdem er im Juni ein freies Oberkörperfoto geteilt hatte. Während er eine kosmetische Operation bestritt, gab er jetzt jedoch zu, dass das Bild nicht ganz natürlich war. Im Podcast ‚Not This Again‘ von Bobbi Althoff bemerkte die Moderatorin: „Die Leute denken, du hättest dich operieren lassen.“ Drake bestand darauf, dass er keine „Operation“ habe machen lassen, aber er sei sich sicher, dass Bauch-OPs „eine Sache“ seien. Bobbi fragte daraufhin schnell: „Woher weißt du das?“ Drake antwortete: „Weil es viele Leute machen. Die Leute sagen auch, ich hätte ein BBL [Brazilian Butt Lift]. Sie nennen mich BBL Drizzy. Ich weiß nicht, ob mein Hintern verrückt aussah, als ich reingekommen bin. Sah er so aus?“

Bobbi gab zu, dass sie Drakes Körper beim Betreten des Podcast-Studios gar nicht wirklich angesehen habe. Er schlussfolgerte daraufhin: „Also, wenn es dir nicht aufgefallen ist…“ Zurück zu dem berühmten Selfie gestand der ‚God’s Plan‘-Interpret, dass er das Foto digital bearbeitet hatte. Er sagte: „Ich kam gerade vom Fitnessstudio, ich war verschwitzt auf dem Bild, vielleicht habe ich Facetune benutzt und Details verstärkt. Ganz ehrlich. Vielleicht habe ich die Sättigung erhöht. Ich glaube, ich habe es zu stark gemacht. Sie sehen nicht so aus.“

Drakes Aussage kam nur wenige Wochen nachdem auch Big Sean eine Operation zur Verbesserung seiner Bauchmuskeln bestritten hatte. Der 37-jährige Rapper war Gegenstand eines Videos des Fitness-Influencers Blake Sanburg, in dem seine Figur analysiert wurde, um festzustellen, ob er eine Operation zur Verbesserung seines Aussehens hatte. In Blakes Video, das mehrere Fotos und Clips von Sean zeigte, stellte er fest, dass der ‚Mercy‘-Rapper „extrem definierte Bauchmuskeln“ habe, die scheinbar „auf einem dicken Bauch sitzen“. Er bezog sich auch auf ein Foto des Rappers von vor 10 Jahren und kam zu dem Schluss, dass Sean entweder eine Bauchmuskel-Ätzung hatte oder Steroide genommen hat, wobei er auch seine „sehr interessante Genetik“ anerkannte. Sean reagierte direkt auf das Video und bestritt die Behauptung. Er schrieb: „Bro, leider sind meine echt, lol. Ich hab Respekt vor der Fake-[Bauchmuskel]-Community, jedem das Seine, aber was das Ganze lustiger macht: So hat Gott mich gemacht. Ich sehe einfach aus wie ein zerkaute Tootsie Roll, wenn ich aus der Form bin, lol. Aber ich kann nur für mich sprechen. Ich muss was sagen, weil das Ganze völlig aus dem Ruder läuft [lachendes Emoji].“