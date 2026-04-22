Musik Drake bestätigt Erscheinungsdatum von ‚Iceman‘ – und es ist nicht mehr lange hin

Drake - FAMOUS - Los Angeles - June - 2019 - Euphoria premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2026, 18:00 Uhr

Drake wird sein neues Album ‚Iceman‘ am 15. Mai veröffentlichen.

Der 39-jährige Rapper und Sänger bringt sein neuntes Studioalbum in etwas mehr als drei Wochen heraus, nachdem er das Veröffentlichungsdatum über soziale Medien bestätigt hatte. Er schrieb auf Instagram lediglich: „[Eisblock-Emoji] MAY 15“ Dazu postet Drake ein Bild mit den Worten „ICEMAN MAY 15“ in einer schlichten roten und blauen Schrift.

Während er sich für einen zurückhaltenden Social-Media-Post entschied, um das Erscheinungsdatum seines kommenden Albums bekannt zu geben, setzte Drake in den Straßen seiner Heimatstadt Toronto auf ein deutlich größeres Spektakel. Sein Team stellte einen riesigen Eisturm – etwa 4,5 Meter hoch, 6 Meter lang und 4,5 Meter breit – auf einem Parkplatz im Stadtzentrum von Toronto auf. Er teilte den Fans mit, dass sich das Veröffentlichungsdatum darin befinde, und schrieb auf Instagram: „Veröffentlichungsdatum im Inneren. 81 BOND STREET DOWNTOWN TORONTO“

Mehrere Schilder in der Nähe der Struktur warnten zwar: „Gefahr – Nicht berühren. Diese Eisstruktur kann ohne Vorwarnung brechen oder einstürzen, und herabfallendes Eis oder scharfe Fragmente können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Nicht berühren oder mit der Struktur interagieren. Jeder Kontakt erfolgt auf eigene Gefahr.“ Trotzdem kletterten laut ‚Rolling Stone‘ einige Fans auf den riesigen Block und versuchten, mit Vorschlaghämmern an das Veröffentlichungsdatum von ‚Iceman‘ zu gelangen – ein Fan nutzte sogar einen Schweißbrenner.

Die Promo-Aktion folgt auf Drakes frühere Aussage, dass er des üblichen Album-Veröffentlichungsprozesses müde sei und eine „Herausforderung“ brauche. In einem seltenen Interview im vergangenen November sagte er gegenüber ‚Complex‘: „Ich wollte unbedingt schauspielern und suchte nach einer Herausforderung. Das Spiel ist im Moment extrem ruhig. Niemand bringt Bewegung ins Wasser, und als wir über einen Livestream-Release gesprochen haben, klang das für mich nach der perfekten Mischung aus Risiko und Belohnung.“ Er liebe die Möglichkeit eines Neuanfangs mit Spannung und Botschaften, wenn es um Musik geht. Er fügte hinzu: „Was ich hasse, ist die Redundanz dieses formelhaften Ansatzes, der uns seit den frühen Label-Tagen eingeprägt wurde. Single, Video, Single, Video, Albumcover-Post und so weiter.“