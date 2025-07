Stars Drake Bell: Öffentlichkeit sollte Promis ‚Wiedergutmachung‘ für frühere Fehler erlauben

Drake Bell - Rock of Ages Premiere - January 2020 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler wünscht sich, dass die Öffentlichkeit Promis dieselbe 'Wiedergutmachung' für vergangene Fehler erlaubt, wie sie sie auch ihren eigenen Familienmitgliedern zugestehen würde.

Drake Bell wünscht sich, dass die Öffentlichkeit Stars die Chance auf „Wiedergutmachung“ für frühere Fehler einräumt.

Der US-Schauspieler hatte nach seinem Durchbruch als Kinderstar bei Nickelodeon mit zahlreichen persönlichen Problemen zu kämpfen, wurde jedoch 2023 durch einen Entzug nüchtern. Nun ist er der Meinung, dass auch Menschen im Rampenlicht dieselbe Möglichkeit zur „Neuerfindung“ bekommen sollten wie Nicht-Promis.

In dem Spin-off ‚Miranda Moments‘ des Podcasts ‚Tea Time with Raven and Miranda‘ erklärte er: „Wenn man darüber nachdenkt, wie die Öffentlichkeit denkt … Denkt mal an Leute in eurem eigenen Leben. Es gibt immer das schwarze Schaf in der Familie. So was wie: ‚Gott, wenn Jimmy nur endlich sein Leben auf die Reihe kriegen würde …'“

Der 39-Jährige fügte hinzu: „Wie viele Menschen in eurem Umfeld haben sich nach einem Fehler rehabilitiert? Oder ihr habt einen Bruder, der Alkoholiker war, seit 18 Jahren aber trocken ist und heute eine tolle Familie hat. Aber damals, vor 18 Jahren, wolltet ihr ihn am liebsten aus der Familie ausschließen.“

Genau das passiere Promis nach einem öffentlichen Fehltritt. Der ehemalige ‚Drake Josh‘-Star findet das schrecklich unfair. „Wollt ihr wirklich, dass euer Bruder mit 35 noch immer über das definiert wird, was er mit 22 gemacht hat? Diese eine richtig dumme Sache? Ich spreche hier nicht von Mord oder Vergewaltigung – dafür sollte man natürlich zur Rechenschaft gezogen werden –, aber es muss Raum geben für Wiedergutmachung, Veränderung und Heilung“, forderte Drake. Ansonsten seien „wir alle verloren“.