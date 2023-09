Stars Drake: Er ist bereit für eine neue Liebe

Drake - State Farm Arena December 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2023, 16:00 Uhr

Drake erklärte kürzlich bei einem Konzert, er sei „single and ready to mingle“.

Der ‚Rich Flex‘-Rapper gab im Rahmen seiner ‚It’s All a Blur Tour‘ ein Konzert in den USA, wo er das Publikum nicht nur mit einer guten Show, sondern auch gleich mit einem Update zu seinem Beziehungsstatus versorgte.

Auf der Bühne sagte er: „Ich bin so froh, dass ich auf dieser Tour Single bin, weil ich mich einfach überhaupt nicht schuldig fühlen muss. Stell dir vor, ich wäre mit einem Sch*** verheiratet.“ Er fügte hinzu: „Ich bin so froh, dass ich Single bin, übrigens bereit, mich unter die Leute zu mischen, bereit für Neues.“ Kürzlich bestand Drake – der bereits mit anderen Showbiz-Größen wie Rihanna, Jennifer Lopez und Nicki Minaj zusammen war – darauf, dass er keine andere Berühmtheit heiraten werde, weil berühmte Leute „nicht so faszinierend sind“.

Der 36-jährige Star sprach während eines Auftritts in Bobbi Althoffs ‚The Really Good Podcast‘ im Juli über sein Liebesleben und verriet, dass er sich nicht vorstellen könne, mit einer Partnerin zu enden, die auch in der Öffentlichkeit steht. Drake gab das Eingeständnis ab, nachdem er Moderatorin Bobbi gefragt hatte, wen sie sich vorstellen könnte, ihn heiraten zu sehen, und nachdem sie sich für Beyoncé entschieden hatte, sagte der Musiker: „Okay, jemand anderes, weil Beyoncé verheiratet ist. Wähle jemand anderen. Es muss nicht jemand Berühmtes sein … Ich werde wahrscheinlich jemanden heiraten, der nicht berühmt ist. Berühmte Leute sind nicht wirklich… Sie sind nicht wirklich irgendwas. Sie sind nicht so faszinierend.“ Er fügte hinzu: „Ich bin nicht wirklich ein Promi-Jäger.“