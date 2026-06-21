Musik Drake nimmt Abschied von Musikproduzent Tay Keith

Drake - FAMOUS - Los Angeles - June - 2019 - Euphoria premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.06.2026, 11:12 Uhr

Der Hip-Hop-Produzent ist im Alter von 29 Jahren gestorben.

Drake hat dem verstorbenen Produzenten Tay Keith mit bewegenden Worten Tribut gezollt.

Der Rapper nahm auf Instagram Abschied von dem Studio-Genie, mit dem er unter anderem an Songs wie ‚First Person Shooter‘, ‚Nonstop‘, ‚What Did I Miss?‘ und ‚Rich Flex‘ gearbeitet hatte. Tay Keith wurde am Donnerstag (18. Juni) im Alter von nur 29 Jahren tot in seinem Haus in Nashville gefunden. Auf Instagram teilte Drake ein Schwarz-Weiß-Bild des Produzenten mit den Worten „In liebevoller Erinnerung an Tay Keith. Ruhe in Frieden“. Dazu schrieb er: „Endlose und ewige Dankbarkeit für deinen Geist und deine Beiträge zu dieser Sache, die wir alle so sehr lieben. Du wirst uns sehr fehlen.“

Die Polizei von Metro Nashville erklärte, dass Keith – dessen bürgerlicher Name Brytavious Lakeith Chambers lautete – am Donnerstag während eines polizeilichen Kontrollbesuchs in seinem Apartment in der Martin Street aufgefunden wurde. Eine Autopsie soll die Todesursache klären, ein Fremdverschulden wurde jedoch ausgeschlossen. In einer Mitteilung erklärte die Polizei: „Sein Tod ist bis zum Vorliegen der Autopsie-Ergebnisse noch nicht abschließend eingestuft.“

Auch seine Familie bestätigte die Nachricht in einem eigenen Statement. Darin hieß es: „BryTavious war ein visionärer Produzent, Songwriter, Unternehmer, Philanthrop und eine kulturelle Größe, dessen Arbeit den Sound einer Generation geprägt hat. Von Memphis bis auf die globale Bühne formte er unzählige Hit-Songs und hinterließ einen bleibenden Einfluss auf Musik und Kultur.“

Der in Memphis geborene Produzent, der für seine Zusammenarbeit mit Drake, Travis Scott, Beyoncé, 21 Savage, Swae Lee und Eminem bekannt war, begann bereits im Alter von 14 Jahren, Beats zu produzieren. Seine Karriere nahm 2015 Fahrt auf, als er begann, mit Blac Youngsta zusammenzuarbeiten. 2017 gelang ihm mit ‚Shoot‘, seiner Kollaboration mit BlocBoy JB, der große Durchbruch.

Der Produzent erlangte im darauffolgenden Jahr weltweite Bekanntheit, als der Song ‚Look Alive‘ mit Drake zu einem internationalen Hit wurde. Anschließend war er als Co-Produzent an dem Nummer-eins-Hit ‚Sicko Mode‘ von Travis Scott aus dem Jahr 2018 beteiligt – dem ersten Hip-Hop-Song in der Geschichte, der mindestens 30 Wochen in den Top 10 der Charts verbrachte.