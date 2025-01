Er möchte zur Ruhe kommen Drama hinter den Kulissen? Sam Dylan vor Dschungelcamp „evakuiert“

Sam Dylan berichtet von "total viel Drama" hinter den Kulissen des Dschungelcamps. (wue/spot)

SpotOn News | 21.01.2025, 16:58 Uhr

Noch vor dem Beginn der neuen Dschungelcamp-Staffel am Freitag wurde Sam Dylan "evakuiert", wie er berichtet. RTL klärt darüber auf, wie es dazu gekommen ist - und ob seine Teilnahme davon beeinflusst wird.

In wenigen Tagen geht der große Dschungelwahnsinn wieder los. Ab dem 24. Januar ist die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bei RTL (und via RTL+) zu sehen. Die teilnehmenden Promis sind bereits nach Australien gereist und hinter den Kulissen geht es offenbar schon vor dem Start hoch her. Das deutet zumindest Sam Dylan (33) an, der in den neuen Folgen als einer der Promi-Kandidaten auftreten soll. Er sei "evakuiert" worden, berichtet der Reality-Star auf Instagram.

Video News

Dylan, der mit seinem Partner Rafi Rachek (35) angereist ist, entschuldigt sich in einer Story bei seinen rund 332.000 Followerinnen und Followern zunächst dafür, dass es zuletzt um ihn auf der Plattform recht ruhig geworden ist. "Hinter den Kulissen war einfach schon total viel Drama", berichtet der Dschungelkandidat. "Und der Jetlag kickt einfach." Hinzu komme, "dass ich heute evakuiert wurde". Was das bedeutet? Seine Begleitperson sei krank und er sei direkt in einem anderen Zimmer untergebracht worden. Wenn Dylan "krank werden würde, wäre das jetzt ein Totalausfall", schreibt er. Er versuche derzeit "noch ein bisschen zu Ruhe zu kommen, bevor es richtig losgeht".

Das sagt der Sender zur Dylan-Evakuierung

RTL gibt unterdessen auf seiner Webseite Entwarnung. "Ganz so dramatisch, wie Sam es schildert, ist die Situation nicht", heißt es von Seiten des Senders. Sein Begleiter Rachek habe einen Infekt. Damit sich Dylan nicht anstecke, sei das Paar zur Vorsorge räumlich getrennt worden, bevor das große Abenteuer im TV-Dschungel in seine neue Runde geht. Würde er krank werden, könnte er aber tatsächlich nicht teilnehmen.

Das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) wird ab dem 24. Januar wieder durch die Show führen. Die Folgen sind dann jeweils täglich ab 20:15 Uhr zu sehen. Erstmals wird die Sendung komplett zur Primetime gezeigt.

Zu den weiteren Kandidatinnen und Kandidaten neben Dylan gehören unter anderem Schauspielerin Nina Bott (47), deren Kollege Timur Ülker (35), Model Lilly Becker (48), Sängerin Anna-Carina Woitschack (32) sowie Reality-TV-Teilnehmerin Yeliz Koc (31).