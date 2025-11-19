Stars Drew Barrymore möchte ihre ‚lähmende‘ Angst vor dem Tod überwinden

Drew Barrymore - May 2025 - Avalon - CBS Fest BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2025, 18:00 Uhr

Drew Barrymore möchte ihre 'lähmende' Angst vor dem Tod überwinden.

Drew Barrymore hat eine „lähmende“ Angst vor dem Tod.

Die 50-jährige Schauspielerin gab zu, dass der Gedanke an das, was nach ihrem Leben kommt, „sehr, sehr beängstigend“ sei – doch sie versucht seit zwei Jahren, ihre Perspektive auf die Sterblichkeit zu verändern. Im Gespräch mit Brad Falchuk – dessen Netflix-Serie ‚Famous Last Words‘ Interviews mit bekannten Persönlichkeiten aufnimmt, die erst nach deren Tod veröffentlicht werden – sagte Drew in ihrer eigenen Talkshow: „Mein Tod ist ein sehr, sehr beängstigendes, unendliches schwarzes Nichts. Und darauf freue ich mich garantiert nicht. […] Ich lebe auf dieser Erde mit so viel Angst – und sie lähmt mich – wegen eines Themas und einer Instanz, der wir alle irgendwann begegnen werden. Warum also lebe ich so?“

Die ‚Whip It‘-Darstellerin hofft, das Lebensende leichter zu machen, indem sie dem Tod mit „Frieden und Dankbarkeit für das Leben, das ich hatte“ begegnet, anstatt mit Angst und Bedauern. Sie fügte hinzu: „Ich möchte ihm begegnen mit einem ‚Ich wusste, dass ich dich eines Tages treffen würde, und ich habe mich darauf gefreut. Nicht so, dass ich wollte, dass du einen Tag oder eine Minute früher kommst, aber so, dass ich dir nicht in einem Zustand begegne, in dem ich es nicht okay finde, dir zu begegnen – denn du kommst sowieso, egal was ist.'“

Drews Angst vor dem Tod trat erst auf, nachdem sie ihre Töchter Olive (13) und Frankie (11) – die sie mit ihrem Ex-Mann Will Kopelman hat – bekommen hatte, weil diese „den Einsatz erhöht haben“. Unter Tränen sagte sie: „Ich glaube, der einzige Grund, warum ich diese Erde nicht verlassen will, sind meine Kinder. Sie haben den Einsatz erhöht.“