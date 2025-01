Von praktisch bis skurril Dschungelcamp 2025: Das sind die Luxusartikel der Stars

Noch trennen die zwölf Dschungelcamp-Stars einige Nächte vom harten Lagerleben. Um den Aufenthalt etwas angenehmer zu gestalten, darf jeder zwei Luxusartikel mitnehmen. Die Wahl der Gegenstände offenbart dabei viel über die jeweiligen Persönlichkeiten...

Wenn zwölf Prominente am Freitag, dem 24. Januar, ihr komfortables Hotelleben gegen Pritsche und Reis mit Bohnen eintauschen, will die Wahl der erlaubten Luxusartikel gut überlegt sein. Je zwei Gegenstände dürfen die Dschungelcamp-Kandidaten 2025 für die RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mit in den australischen Busch nehmen. Dabei kristallisieren sich klare Favoriten heraus – aber auch einige höchst ungewöhnliche Entscheidungen.

Besonders rührend fällt die Wahl von Lilly Becker (48) aus. Die Ex-Frau von Boris Becker (57) nimmt einen Teddybären mit ins Camp, den ihr Sohn vom eigenen Taschengeld gekauft hat. "Das bedeutet also sehr viel für mich", erklärt sie ihre Entscheidung gegenüber dem Sender RTL. Beim zweiten Gegenstand entschied sich Becker für eine getönte Gesichtscreme, "weil man ja im Fernsehen auch ein bisschen gut aussehen will". Auch der frisch gebackene Papa Maurice Dziwak (26) setzt auf emotionale Erinnerungsstücke: Neben einem Kissen mit Familienfotos packt er den Stoffhasen ein, mit dem sein "kleiner Schatz" zum ersten Mal gekuschelt hat.

Skurrile Überraschung von Yeliz Koc

Für die wohl ungewöhnlichste Kombination sorgt Yeliz Koc (31). Der Reality-TV-Star überrascht neben ihrem Schlafkissen mit einer knallpinken "Urinella" – einem Hilfsmittel, das ihr das Pinkeln im Stehen ermöglichen soll. Ihre pragmatische Begründung: "Damit ich mich nicht auf die Toilette setzen muss." Die Mehrheit der Camper scheint besonders die eigene Optik auch unter erschwerten Bedingungen nicht aus den Augen verlieren zu wollen. Sam Dylan (33) etwa will mangels auffälliger Outfits zumindest sein Gesicht als "Kunstwerk" in Szene setzen – mit einer Make-up-Palette und einem Körperspray für die "5-Sterne-Wellness-Oase".

Anna-Carina Woitschack (32) vertraut auf Ohropax und getönte Tagescreme mit Sonnenschutz, während Edith Stehfest (30) Haarwachs für ihre neue Kurzhaarfrisur und ein bequemes Kissen einpackt. Besonders einfallsreich zeigt sich Pierre Sanoussi-Bliss (62): Er hat sein "ChillPill"-Kissen zwei Monate lang feucht in der Wohnung platziert, "damit es nach zu Hause riecht". Sein zweiter Luxusartikel, ein Halstuch, soll gleich mehrere Funktionen erfüllen – von Augenbinde bis Ohrenschutz gegen nächtliche Krabbeltiere. Nina Bott (47) wiederum trägt ihre Luxusartikel am Körper: eine Kette mit den eingravierten Namen ihrer Kinder sowie australische Lippenpflege, der sie seit 20 Jahren treu ist.

Auf guten Schlaf bedacht

Der erholsame Schlaf scheint vielen Campern am Herzen zu liegen. Während sich Woitschack mit Ohropax vor dem Schnarchen ihrer Mitbewohner und nächtlichen Lagerfeuer-Gesprächen schützen will, setzt Ex-Sportkommentator Jörg Dahlmann (66) neben Abdeckcreme ebenfalls auf Ohrenstöpsel. Timur Ülker (35) hingegen will mit einem Familienfoto neben seinem Schlafplatz stets vor Augen haben, "wofür ich kämpfe". Zudem setzt er auf Haarspray.

Alessia Herren (23) wählte neben einem Lipgloss ebenfalls ein Kissen, auf dem ihre Liebsten abgedruckt sind. Sie gehe auch privat gerne mal ungeschminkt aus dem Haus, brauche aber immer einen Lipgloss, so ihre Erklärung. Auch für Jürgen Hingsen (66) ist Bequemlichkeit unverzichtbar, er setzt auf ein sogenanntes Memory-Kissen, das sich an seine Körperform anpasst. Außerdem hat er noch eine Gesichtscreme im Gepäck.