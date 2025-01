Glamouröser Abschied am Flughafen Dschungelcamp: Sam Dylan reist im Plüsch-Koala-Look nach Australien

Reality-Star Sam Dylan (Mitte) bei der Abreise in Richtung Australien am Freitag in Frankfurt am Main. (ili/spot)

SpotOn News | 18.01.2025, 09:35 Uhr

Mit Plüsch-Koalas, Pailletten und silbernen Cowboystiefeln macht sich Sam Dylan auf den Weg ins Dschungelcamp. Der Reality-Star sorgte am Frankfurter Flughafen für reichlich Aufsehen - und das nicht nur wegen seines ausgefallenen Outfits.

Dschungelcamp-Kandidat Sam Dylan (33) machte sich am Freitagabend (17. Januar) auf den Weg nach Australien – und zelebrierte seinen Abflug mit einem spektakulären Auftritt. Der Reality-Star erschien in einem schwarzen Outfit mit unzähligen Plüsch-Koalas am Revers, darunter glitzerte ein goldenes Pailletten-Top. Abgerundet wurde das extravagante Outfit von silbernen Cowboystiefeln und einer überdimensionalen Sonnenbrille.

"Sowas hat man, glaube ich, noch nicht gesehen. Die einen finden es vielleicht skurril. Ich finde es vogue", erklärte Dylan im RTL-Interview. Für ihn sei der Abflug ins Dschungelcamp ein einmaliges Ereignis, das entsprechend zelebriert werden müsse.

Security im Anonymous-Look

Für zusätzliches Aufsehen sorgten zwei Security-Begleiter im Anonymous-Look mit den charakteristischen Guy-Fawkes-Masken.

Ob Dylans extravagantes Outfit auch reisetauglich ist, wird sich auf dem fast 30-stündigen Flug nach Down Under zeigen. Der Reality-Star rechnete allerdings schon bei der Sicherheitskontrolle mit Komplikationen: "Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich werde ich gleich richtig gefilzt. Das ist wahrscheinlich schon meine erste Dschungelprüfung", sagte er.

Schwerer Start für Partner Rafi

Begleitet wurde Dylan von seinem Partner Rafi Rachek (39), der trotz eines schweren Schicksalsschlags die Reise antrat. Kurz vor dem Abflug verstarb Racheks Vater. "Ich bin froh, dass er trotz alledem mitkommt. Es ist jetzt so ein schlimmer Schicksalsschlag, aber alleine zu Hause zu sein ist viel schlimmer", erklärte Dylan. Rachek brauche jetzt Ablenkung und wolle an der Seite seines Partners sein.

Die 18. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" startet am 24. Januar. Die Folgen werden täglich ab 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt und parallel auch im Livestream auf RTL+ zu sehen sein. Moderiert wird die Sendung erneut von Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41).

Die Dschungelcamp-Konkurrenz

Einige Konkurrentinnen und Konkurrenten um die Dschungelkrone haben sich ebenfalls schon auf den Weg gemacht. Einen Tag vor Sam und Rafi zeigten sich Leichtathletik-Legende Jürgen Hingsen (66) und Schauspielerin und Moderatorin Nina Bott (47) im Flughafen in Frankfurt am Main.

In den kommenden Tagen werden ihnen die Realitystars Maurice Dziwak (26), Alessia Herren (23) und Yeliz Koc (31) folgen. Ebenfalls kämpfen Fußballkommentator Jörg Dahlmann (66), Musikerin Edith Stehfest (29), Model Lilly Becker (48), Sängerin Anna-Carina Woitschack (32) sowie die Schauspieler Timur Ülker (35) und Pierre Sanoussi-Bliss (62) um den Platz auf dem Dschungelthron.