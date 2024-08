Direkt Vater geworden Dschungelcamp: Winfried Glatzeder erlebte erstes Mal in Besenkammer

Winfried Glatzeder wurde in Folge sieben von "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" schonungslos ehrlich. (lau/spot)

SpotOn News | 21.08.2024, 17:30 Uhr

Im Dschungelcamp überraschen einige der Kandidatinnen und Kandidaten mit intimen, äußerst privaten Geständnissen. Jetzt enthüllt Camp-Senior Winfried Glatzeder pikante Details zu seinem ersten Mal.

Der ehemalige Schauspiel-Star Winfried Glatzeder (79) hat im Dschungelcamp bereits für einige amüsante Anekdoten gesorgt. Erst vor wenigen Tagen hatte der 79-Jährige gestanden, dass er am Anfang seiner Ehe seine Frau gerne mit einer Kollegin betrogen hätte. Nun spricht der "Die Legende von Paul und Paula"-Star ein weiteres, schlüpfriges Thema an. Glatzeder enthüllt nämlich in der siebten Folge von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" (am 21. August ab circa 20:15 Uhr bei RTL+ im Stream) intime Details zu seinem ersten Mal.

Winfried Glatzeder: Entjungferung in der Besenkammer

Alles beginnt, als Mitcamperin Giulia Siegel (49) Glatzeder bittet: "Erzähl mir von deinem ersten Mal!". Der Schauspieler und Dschungelcamper antwortet prompt: "Das war eine Besenkammer-Begegnung." Siegel wirft daraufhin gleich ein "Boris Becker" ein – in Anspielung auf die Zeugung von Becker-Tochter Anna Ermakova (24) in London. Doch das ist noch nicht alles. Glatzeder fügt hinzu: "Ich habe einen Sohn, der in der Besenkammer entstanden ist."

Da ist Siegel gleich noch interessierter, fragt nach: "Du hast beim ersten Mal gleich ein Kind gezeugt?" Die Antwort Glatzeders fällt eindeutig aus: "Leider, ja. Und ich wollte es nicht." Er selbst findet das in der Rückschau "unangenehm", und enthüllt zusätzlich noch, dass er bei seinem ersten Geschlechtsverkehr 20 Jahre alt gewesen sei. "Beim ersten Mal warst du 20? Krass", erklärt daraufhin seine ungläubige Gesprächspartnerin Siegel.

Über seine pikante Besenkammer-Begegnung hat Glatzeder nach eigener Aussage in "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" zum ersten Mal überhaupt gesprochen. Noch niemand habe ihn jemals zuvor darüber ausgefragt. Mitcamperin Siegel sei "die erste, die so unverschämt ist", fügt die schelmische Dschungel-Legende noch augenzwinkernd hinzu.