Emotionale Worte auf Instagram „Du warst immer da“: Helena Christensen trauert um ihren Vater

Helena Christensen trauert um ihren Vater Fleming. (eee/spot)

SpotOn News | 18.07.2023, 07:36 Uhr

Helena Christensen hat ihren "geliebten Vater" verloren. Auf Instagram nimmt das Model mit emotionalen Worten Abschied. Zahlreiche Stars sprechen ihr Beileid aus.

Schwerer Verlust für Helena Christensen (54): Das dänische Model trauert um seinen Vater Fleming, der kürzlich verstorben ist. Auf Instagram teilte die 54-Jährige eine persönliche Fotoreihe, in der nicht nur ihr "geliebter Vater", sondern auch ihre Schwester Anita und ihre Mutter Elsa zu sehen sind. "Papa, mit Worten allein lässt sich nicht beschreiben, was für ein freundlicher, fürsorglicher, süßer, bescheidener und wunderschöner Mann und Vater du warst", beginnt Christensen in ihrer emotionalen Botschaft.

"Du warst immer da"

Stets habe ihr Vater auf seine "drei Mädchen, Mama, Anita und mich" aufgepasst. "Du hast uns ein Gefühl der Ruhe und Sicherheit vermittelt und uns mit so viel Liebe und Weisheit erfüllt", so Christensen weiter.

"Du warst immer da, hast immer gelächelt, immer die besten Witze gemacht, immer zum Abschied gewinkt, bis du mich nicht mehr sehen konntest. […] Du wirst immer bei uns sein, Papa, und ich werde weiter winken, immer", endet der Beitrag.

Claudia Schiffer, Gigi Hadid und Co. sprechen Beileid aus

Weitere Details zu den Umständen gibt das Model nicht preis. In den Kommentaren tummeln sich bereits Beileidsbekundungen von zahlreichen Stars. Claudia Schiffer (52) schreibt unter anderem: "Liebste Helena, es tut mir so leid, dass dein Vater verstorben ist. Ich erinnere mich, wie ich ihn mit deiner Mutter in Paris traf und dachte, wie liebenswert er war und was für eine tolle Familie ihr seid."

Schauspielerin Julianne Moore (62) kommentiert: "Es tut mir so leid, Helena. Ich liebe dich und denke an dich und deine schöne Familie." Diane Kruger (47) sendet Helena Christensen "viel Liebe und Kraft". Von Gigi Hadid (28) heißt es: "Ich liebe dich, Helena. Es tut mir so leid." Weitere Kommentare gab es von Cindy Crawford (57), Marc Jacobs (39), Lily Aldridge (37), Ashley Graham (35) oder Luke Evans (44).