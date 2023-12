Film Dua Lipa: John Cena war ihre „emotionale Stütze“ bei Dreharbeiten

Dua Lipa at the Variety Power of Women Los Angeles Nov 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.12.2023, 18:00 Uhr

Dua Lipa hat darüber gewitzelt, dass John Cena ihre „emotionale Stütze als Nebendarsteller“ gewesen sei.

Die ‚Don’t Start Now‘-Künstlerin gab ihr Schauspieldebüt in ‚Barbie‘, indem sie die Meerjungfrau-Barbie an der Seite der Kenmaid des ehemaligen Wrestlers spielte.

Und in ‚Argylle‘ werden Lipa und Cena jetzt erneut gemeinsam auf der großen Leinwand zu sehen sein, wenn die Prominenten die Rollen LaGrange bzw. Wyatt in dem mit Stars besetzten Spionagefilm spielen. Zu der Besetzung gehören auch Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, Sofia Boutella, Rob Delaney und Jing Lusi. In einem Gespräch gegenüber ‚Vanity Fair‘ enthüllte Dua: „Das kommt mir so vor, als ob ich nichts ohne ihn schaffen könnte! Er ist echt meine emotionale Stütze als Nebendarsteller gewesen.“ Die 28-jährige Musikerin schwärmte auch davon, wie sehr sie die Zusammenarbeit mit dem 46-jährigen ehemaligen Wrestler geliebt habe. „Es ist großartig gewesen, er ist großartig und ich liebe die Zusammenarbeit mit John. Er ist ein so toller Kerl und so liebenswert.“ Die Grammy-Gewinnerin lobte die ‚Barbie‘-Regisseurin Greta Gerwig zudem dafür, dass sie mit dem Film „den Widrigkeiten getrotzt“ habe.