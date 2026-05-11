Stars Dua Lipa verklagt Samsung auf 15 Millionen Dollar

Dua Lipa arriving for Chanel during the Haute Couture Spring Summer 2026 - PFW - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.05.2026, 14:00 Uhr

Dua Lipa hat Samsung auf 15 Millionen Dollar verklagt.

Die ‚Don’t Start Now‘-Interpretin hat in Kalifornien Klage eingereicht. Sie wirft dem Elektronikkonzern vor, ihr Bild ohne Erlaubnis auf Verpackungen von Fernsehern verwendet zu haben. Laut der Sängerin besitzt sie die Urheberrechte an dem Foto, das 2024 backstage beim Austin City Limits Festival in Texas aufgenommen wurde und auf den Verpackungen der Crystal-43-Zoll-Ultra-HD-Fernseher abgebildet gewesen sein soll. In der Klageschrift, die am Freitag (08. Mai) beim US-Bezirksgericht für den Central District of California eingereicht wurde, schrieb Lipas Anwältin Christine Lepera: „Samsung hat ohne Genehmigung oder Lizenz ein urheberrechtlich geschütztes Bild von Frau Lipa verwendet und es prominent auf den Vorderseiten von Verpackungen angebracht, die Samsung-Fernseher für den Einzelhandel enthielten.“ Weiter hieß es: „Die erheblichen Einnahmen aus den Verkäufen sind untrennbar mit der falschen Botschaft verbunden, die den Verbrauchern vermittelt wurde, nämlich dass Frau Lipa die rechtsverletzenden Produkte unterstützt, obwohl dies nicht der Fall ist.“

Die Zeitung ‚The Sun‘ berichtet, Samsung habe „mehrere rechtliche Warnungen von Dua Lipas Team ignoriert“, die sich auf die Nutzung des Bildes bezogen. Laut der Veröffentlichung fordert Dua Lipa mindestens 15 Millionen Dollar (etwa 12,74 Millionen Euro) Schadensersatz. In der Klage erklärte Lepera außerdem, dass der ‚Radical Optimism‘-Star „sehr wählerisch bei kommerziellen Partnerschaften“ sei. Dua habe bereits Verträge mit Firmen wie Puma, Versace und Yves Saint Laurent abgeschlossen und außerdem mit Marken wie Apple, Porsche, Chanel und Nespresso zusammengearbeitet.

Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Dua, die kürzlich die jährliche ‚Heat‘-Liste der reichsten Stars unter 30 Jahren mit einem geschätzten Vermögen von 129 Millionen Pfund (etwa 149 Millionen Euro) anführte, Berichten zufolge ihre Hochzeit mit Schauspieler Callum Turner plant, nachdem er ihr vergangenes Jahr einen Heiratsantrag gemacht hatte. Die Sängerin verriet anschließend, dass sie sich seit ihrer Verlobung „glücklicher als je zuvor“ fühle. Im Gespräch mit dem ‚Harper’s BAZAAR‘-Magazin für die globale ‚ICONS‘-Ausgabe sagte Dua: „Ich liebe die Liebe. Sie ist etwas Wunderschönes. Sie ist unglaublich inspirierend. Man verliebt sich immer wieder intensiv – auf die bestmögliche Weise.“