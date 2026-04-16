Stars James-Bond-Studio gibt Casting-Update bekannt

Daniel Craig - NETFLIX TUDUM 2025: THE LIVE EVENT - Getty - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2026, 11:00 Uhr

Endlich gibt es ein Update von Amazon MGM Studios zum nächsten Bond-Film.

Amazon MGM Studios haben ein Update zur Suche nach dem nächsten James Bond veröffentlicht.

Daniel Craig hatte seine Rolle als legendärer Spion nach dem Film ‚Keine Zeit zu sterben‘ aus dem Jahr 2021 aufgegeben. Kurz darauf verabschiedeten sich auch die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson. Nun bringt Amazon MGM das Franchise mit Denis Villeneuve (‚Dune‘) als Regisseur und ‚Peaky Blinders‘-Schöpfer Steven Knight als Drehbuchautor zurück auf die große Leinwand.

Jüngste Gerüchte deuteten darauf hin, dass der 26. Bond-Film kurz vor Produktionsbeginn in den Pinewood Studios in Großbritannien steht, doch ein Hauptdarsteller wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Die Filmchefin des Studios, Courtenay Valenti, gab nun ein Update und erklärte gegenüber Fans, dass der neue Film „kommt“, man sich aber bewusst Zeit lasse. Bei einem Auftritt auf der CinemaCon in Las Vegas am Mittwoch (15. April) sagte sie: „Ich weiß, dass ihr euch alle fragt, wann wir bekannt geben, wer James Bond spielen wird. Macht euch noch nicht zu große Hoffnungen.“

Valenti fügte hinzu: „Bitte wisst, dass wir uns die Zeit nehmen, dies mit Sorgfalt und großem Respekt zu tun.“ Es sei ein Lebenstraum des Teams, dieses nächste Kapitel zu gestalten, und man nehme die Verantwortung sehr ernst. Weiter erklärte die Filmchefin: „Wenn man eine der beliebtesten Franchises der Geschichte mit einem erstklassigen Kreativteam zusammenbringt – darunter Denis Villeneuve, die Produzenten Amy Pascal und David Heyman, Executive Producer Tanya Lapointe sowie Steven Knight – entsteht etwas, das dem Bond-Erbe wirklich gerecht werden kann.“ Der Film komme, versicherte sie, und weitere Details würden folgen, sobald die Zeit reif sei.

In den vergangenen Monaten kursierten zahlreiche Spekulationen über mögliche Nachfolger für Craig. Unter anderem wurden Damson Idris, Jacob Elordi und Callum Turner als Favoriten gehandelt. Der neue Film markiert eine neue Ära der Reihe, nachdem Amazon MGM im vergangenen Jahr die kreative Kontrolle übernommen hat. Villeneuve selbst sagte bei seiner Verpflichtung, er wolle die Tradition des Geheimagenten respektieren und gleichzeitig neue Wege für zukünftige Missionen öffnen. Der Regisseur erklärte: „Einige meiner frühesten Kinoerinnerungen sind mit James Bond verbunden. Ich bin mit diesen Filmen aufgewachsen, seit ‚Dr. No‘ mit Sean Connery.“ Bond sei für ihn „heiliges Terrain“, das er mit Respekt weiterführen wolle.