"Die drei ???" und mehr Durchbruch mit Kerkeling-Film: Wie ging es für Julius Weckauf weiter?

Hape Kerkeling und Julius Weckauf (r.) beim Screening der ARD-Dokumentation "Hape Kerkeling - Total normal" auf dem Film Festival Cologne 2024 im Oktober 2024 im Kölner Filmpalast. (ili/spot)

SpotOn News | 09.12.2024, 16:44 Uhr

Jungschauspieler Julius Weckauf brillierte 2018 als Hape Kerkeling in der Verfilmung seiner Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft". Wie ging es danach für das Ausnahmetalent weiter?

Aufregende Zeiten für Jungschauspieler Julius Weckauf. Kurz nach Weihnachten feiert er am 27. Dezember seinen 17. Geburtstag. Wenige Tage nach Neujahr steht am 23. Januar der Kinostart seines neuen Films "Die drei ??? und der Karpatenhund" auf dem Programm. Und am heutigen Montagabend (9. Dezember) wird um 21:45 Uhr der Film im Ersten gezeigt, mit dem alles anfing: "Der Junge muss an die frische Luft" (2018). In der Verfilmung von Hape Kerkelings (60) Autobiografie aus dem Jahr 2014 spielte der gebürtige Jüchener den jungen Komiker in dramatischen Schlüsselmomenten seines Lebens.

Mit Kerkeling, der während der sechswöchigen Drehzeit "immer mal wieder" am Set vorbeischaute, habe er sich "mega" verstanden, erzählte Weckauf damals in einem Interview mit dem "Stern". Auch dem gebürtigen Recklinghausener scheint gefallen zu haben, was er sah, denn: "Ich hab gehört, dass Hape später gesagt hat: Der ist wie ich", erinnerte sich Weckauf.

Viele Auszeichnungen, darunter auch ein internationaler

Für seine einprägsame Darstellung des jungen Kerkeling bekam Ausnahmetalent Julius Weckauf die Romy als Bester Nachwuchs männlich, den Sonderpreis der New Faces Awards, die Goldene Henne in der Kategorie Aufsteiger des Jahres, den Kinder-Medien-Preis Der weiße Elefant in der Kategorie Bester Nachwuchsdarsteller, den Kinderdarstellerpreis beim Eat My Shorts – Hagener Kurzfilmfestival und die Auszeichnung als bester Schauspieler beim Seattle International Film Festival.

Im Oktober 2024 trafen sich Hape Kerkeling und Justus Weckauf wieder für eine Filmpremiere. Zusammen posierten sie auf dem roten Teppich für die Doku "Hape Kerkeling – Total normal", die zu Ehren des 60. Geburtstags des Entertainers am heutigen 9. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten gezeigt wird.

"Ich glaube, ich werde ein Leben lang dankbar sein, dass ich dich damals spielen durfte. Ich hoffe, das hat dich glücklich gemacht", sagt Julius Weckauf in einem neuen Interview mit dem "SWR". Und weiter: "Hape, alles Gute! Ich hoffe, wir sehen uns bald noch mal […] Ich mache dann nochmal Crêpes, dann kommst du vorbei", so der Jungstar.

Weitere namhafte Filmproduktionen folgten

Nach seinem Filmdebüt als Kinderdarsteller ging es für Julius Weckauf mit großen Produktionen und prominenten Schauspielkollegen weiter:

In seiner Filmografie finden sich unter anderem das Biopic "Lindenberg! Mach dein Ding" (2020), die Kinokomödie "Enkel für Anfänger" (2020) mit Heiner Lauterbach (71) und die Romanverfilmung "Catweazle" (2021) mit Komiker Otto Waalkes (76). Für letztgenannten Kinderfilm bekamen Weckauf und Waalkes 2021 den Publikumspreis des Bayerischer Filmpreises.

2023 erschien dann die Kinderkrimiverfilmung "Die drei ??? – Erbe des Drachen" mit Julius Weckauf in einer der drei Hauptrollen in den Kinos, Anfang 2025 folgt der zweite Teil "Die drei ??? und der Karpatenhund".

Darum geht es in "Die drei ??? und der Karpatenhund"

Das Detektiv-Trio "Die drei ???" mit der geheimen Zentrale auf dem Schrottplatz von Justus' Onkel Titus (Florian Lukas, 51) und Tante Mathilda (Jördis Triebel, 47) hat endlich einen neuen aufregenden Fall.

In der Wohnung von Mr. Prentice (Ulrich Tukur, 67) geschehen rätselhafte Dinge: Laute Geräusche ertönen, Gegenstände bewegen sich… Und als dann auch noch eine wertvolle Kristallskulptur – der Karpatenhund – gestohlen wird, sind für Justus Jonas (Julius Weckauf), Peter Shaw (Nevio Wendt, geb. 2006) und Bob Andrews (Levi Brandl, 16) alle Bewohner des Apartmentkomplexes verdächtig – allen voran die unfreundliche Hausverwalterin Evelyn Boogle (Sunnyi Melles, 66) …