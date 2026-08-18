Stars Dylan Meyer findet, dass ihre ‚abgeklärte‘ Ehefrau Kristen Stewart in ‚Twilight‘ fehlbesetzt war

Dylan Meyer and Kristen Stewart - CHANEL And Charles Finch Pre-Oscar Awards Dinner 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2026, 16:00 Uhr

Dylan Meyer findet, dass ihre 'abgeklärte' Ehefrau Kristen Stewart in 'Twilight' fehlbesetzt war.

Dylan Meyer war der Meinung, dass die „abgeklärte“ Kristen Stewart in ‚Twilight‘ als „Teen-Idol“ fehlbesetzt war.

Die Filmemacherin, die das Drehbuch für ‚The Wrong Girls‘ schrieb und Regie führte, in dem ihre heutige Ehefrau die Hauptrolle spielt, hat sich an ihren ersten Eindruck von der damals 36-jährigen Schauspielerin erinnert. Dabei räumte sie ein, Stewart schon damals anders wahrgenommen zu haben als die breite Öffentlichkeit. Gegenüber dem Magazin ‚PEOPLE‘ sagte sie: „Ich habe sie bei einem anderen Film kennengelernt, und wir mochten uns einfach wirklich sehr … [Das] entwickelte sich dann zu etwas Größerem, wie man sehen kann. Ich dachte mir: ‚Ich kann nicht glauben, dass irgendjemand diese Person jemals zu einem Teen-Idol gemacht hat. Sie ist so eine abgeklärte Person wie ich.‘ Ich dachte einfach: ‚Das ist so verrückt. Sie wurde völlig fehlbesetzt.'“

Die beiden lernten sich erstmals 2013 am Set von ‚American Ultra‘ kennen und fanden einander „wirklich cool“, bevor sie nach „sechs oder sieben Jahren“ wieder Kontakt zueinander aufnahmen. Dylan ergänzte: „Dann verliebten wir uns ineinander.“ 2021 verlobte sich das Paar. Im April 2025 gaben sich Meyer und Stewart vor 170 Gästen im mexikanischen Restaurant Casita Del Campo in Los Angeles das Jawort. Dylan sagte: „Jetzt sind wir seit anderthalb Jahren verheiratet. Außerdem haben wir zwischen den Dreharbeiten zu diesem Film [‚The Wrong Girls‘] und der Postproduktion geheiratet – eine Woche bevor wir für ihren Film [‚The Chronology of Water‘] nach Cannes gereist sind. Deshalb war alles wirklich, wirklich dicht gedrängt – auf eine elektrisierende, aber manchmal auch überwältigende Art und Weise.“

Kristen Stewart war gerade einmal 17 Jahre alt, als sie den ersten ‚Twilight‘-Film drehte. Kürzlich blickte sie noch einmal auf ihre Rolle als Bella Swan zurück und scherzte darüber, wie ernst sie und ihr damaliger Co-Star Robert Pattinson das Projekt genommen hatten. Im Podcast ‚In Your Dreams With Owen Thiele‘ sagte sie: „Über den ersten Teil haben wir vorhin gesprochen, weil jemand anderes danach gefragt hatte. Ich war damals einfach so ein eingebildeter kleiner Loser. Es war alles so unglaublich ernst. Rob und ich waren so: ‚Ja, das ist verdammt episch, lasst uns versuchen, diesen Scheiß aufzuwerten.‘ Dabei geht es eigentlich darum, einfach genau das Alter zu verkörpern, das man hat, und die Worte zu sagen.“

Stewart merkte an, dass sie und der heute 40-jährige Pattinson damals eine ausgesprochen „jugendliche“ Einstellung gehabt hätten. Lachend sagte sie: „Es war immer so: ‚Oh mein Gott, wie peinlich. Gott, ich wollte einfach verdammt echt sein, und das ist irgendwie unmöglich. Alle machen es verdammt unmöglich, dass es verdammt echt wirkt.‘ Und dann schaut man es sich an und denkt: Es war verdammt echt.“