Stars Kristen Stewart äußert sich selten über ihre ’sanfte‘ Ehefrau Dylan Meyer

Dylan Meyer and Kristen Stewart - CHANEL And Charles Finch Pre-Oscar Awards Dinner 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2026, 14:00 Uhr

Kristen Stewart äußert sich selten über ihre 'sanfte' Ehefrau Dylan Meyer.

Kristen Stewart beschreibt ihre Ehefrau Dylan Meyer als „zart“ und „sanft“.

Die 36-jährige Schauspielerin ist in dem neuen Film ‚The Wrong Girls‘ zu sehen, bei dem Meyer Regie führt. Stewart genoss es, von ihrer Partnerin inszeniert zu werden, und zeigte sich beeindruckt von deren Fähigkeiten hinter der Kamera. In einem gemeinsamen Interview mit ‚E! News‘ erklärte Kristen: „Es liegt daran, wie sie die Menschen auswählt, die das umgeben, was sie so sehr liebt. Man muss Menschen finden, die es genauso sehr lieben, denn als Filmemacher gehört es zunächst einem selbst, aber dann muss man diese Leidenschaft weitergeben können. Dylan besitzt diese wunderschöne, zarte, sanfte und einladende Fähigkeit zu sagen: ‚Das gehört euch.‘ Und deshalb war das Team bereit, für sie durch jedes Feuer und jedes Eiswasser zu gehen. Es hat so viel Spaß gemacht, diesen Film zu drehen.“

Schon bevor zwischen den beiden eine romantische Beziehung entstand, stand der ‚Twilight‘-Star weit oben auf Meyers Wunschliste für ‚The Wrong Girls‘. Die 39-jährige Regisseurin verriet: „Ich habe ihr das Drehbuch tatsächlich ungefähr sieben Jahre vor unserer erneuten Begegnung und bevor wir angefangen haben, uns romantisch zu sehen, gegeben. Als ich Kristen zum ersten Mal traf, wollte ich sie schon immer in diesem Film haben.“ Daraufhin scherzte Stewart: „Deshalb habe ich nicht angefangen, mit dir auszugehen.“

Kristen Stewart und Dylan Meyer wurden im Sommer 2019 erstmals als Paar miteinander in Verbindung gebracht. Kennengelernt hatten sie sich allerdings bereits sechs Jahre zuvor am Set eines Films. Später trafen sie sich auf der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes wieder. Im April 2025 heiratete das Paar. Stewart hatte sich bereits zuvor begeistert über die Fähigkeiten ihrer Ehefrau als Autorin und Regisseurin geäußert. Im Dezember sagte sie ebenfalls gegenüber ‚E! News‘: „Sie ist eine außergewöhnliche Autorin. Ich schreibe nur, weil ich muss. Ich finde es furchtbar. Ich drehe lieber.“ Stewart ist überzeugt, dass ihre „sehr unterschiedlichen, sehr gut zusammenpassenden Energien“ sie zu einem „irgendwie unaufhaltsamen“ Team machen. Sie ergänzte: „Sie ist nachdenklich und denkt sehr, sehr umfassend. Ich bin das genaue Gegenteil und konzentriere mich auf die kleinsten Details. Es funktioniert einfach.“