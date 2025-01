Film Dylan O’Brien: Neue Rolle in Sam Raimis Horror-Thriller ‚Send Help‘

Dylan O Brien - Not Okay - Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2025, 16:00 Uhr

Dylan O’Brien hat sich Rachel McAdams in Sam Raimis Horror-Thriller ‚Send Help‘ angeschlossen.

Der 33-jährige Schauspieler und die 46-jährige ‚Mean Girls‘-Darstellerin werden die Hauptrollen in dem Film von 20th Century spielen. Die Handlung folgt zwei Kollegen, die nach einem Flugzeugabsturz als einzige Überlebende auf einer verlassenen Insel stranden. Auf der Insel müssen die beiden ihre vergangenen Konflikte überwinden und zusammenarbeiten, um lebend aus der Situation herauszukommen, obwohl ihr Überlebenskampf letztendlich zu einem Kampf von Willen und Intelligenz wird.

‚Send Help‘ basiert auf einem Originaldrehbuch der ‚Baywatch‘-Autoren Damian Shannon und Mark Swift. Zainab Azizi wird mit Regisseur Raimi über dessen Produktionsfirma Raimi Productions als Produzentin fungieren. Obwohl Details zur Handlung und Besetzung von ‚Send Help‘ bekannt gegeben wurden, wurde noch kein Veröffentlichungstermin bestätigt. ‚Send Help‘ wird Raimis erstes Projekt hinter der Kamera seit seinem Marvel Cinematic Universe-Blockbuster ‚Doctor Strange in the Multiverse of Madness‘ aus dem Jahr 2022 sein, in dem er ebenfalls mit McAdams zusammenarbeitete.

Die Schauspielerin, die in dem Film ihre Rolle als Stephen Stranges (Benedict Cumberbatch) Love Interest Christine Palmer wieder aufnahm, hatte zuvor verraten, dass gerade die Beteiligung des ‚Spider-Man‘-Regisseurs ihr Interesse an dem Film geweckt habe, obwohl sie zu der Zeit mit ihrer Tochter schwanger war. Im Gespräch mit ‚Variety‘ sagte sie: „Nun, ich meine, mit Sam zusammenzuarbeiten… Und ich sagte: ‚Sam, ich bin schwanger. Ist das in Ordnung?‘ Aber natürlich kann er nicht sagen, dass es nicht in Ordnung ist. Er sagte: ‚Das ist großartig. Lass uns das machen.‘ Und ich habe viele aufregende Ideen für Christine und ihre Weiterentwicklung. Er hat mich durch die ganze Reise geführt und es klang einfach wirklich spaßig und nachdenklich, und ich war aufgeregt, zurückzukommen.“