Stars Dylan Sprouse und Barbara Palvin: Es wird ein Mädchen!

Barbara Palvin and Dylan Sprouse - The 79th Annual Cannes Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2026, 09:00 Uhr

Das Promi-Paar hat das Geschlecht seines ungeborenen Babys verraten.

Dylan Sprouse und Barbara Palvin erwarten eine Tochter.

Das Paar – das 2023 nach fünf Jahren Beziehung geheiratet hat – gab im Mai bekannt, dass das Victoria’s-Secret-Model schwanger ist. Nun haben die beiden ihre Vorfreude auf ihre kleine Tochter geteilt. In der neuen Podcast-Reihe ihres Mannes mit dem Titel ‚Wildmen‘ sagte Barbara: „Willst du es verraten?“ Der ‚Hotel Zack Cody‘-Star antwortete: „Ja, wir nennen sie schon ‚Principessa‘. Ich weiß gar nicht genau, warum das so gekommen ist … na ja, auf Italienisch bedeutet das ‚Prinzessin‘.“ Dylan ergänzte: „Aber ja, wir bekommen ein Mädchen, und ich freue mich riesig darauf. Ich freue mich tatsächlich darauf, Papa eines Mädchens zu sein.“

Barbara ist überzeugt, dass eine Tochter ihren Ehemann etwas ruhiger machen wird. Sie scherzte: „Du wirst dir um die kleine Prinzessin so viele Sorgen machen.“ Der 33-Jährige erwiderte: „Außerdem liebe ich Tee-Partys, ganz ohne Ironie.“ Bei der Namenswahl seien sich die beiden allerdings noch nicht einig und würden weiterhin verschiedene Möglichkeiten diskutieren. Die 32-Jährige gab zu, dass sie ihre Schwangerschaft nicht so sehr genieße, wie sie es sich gewünscht hätte. Sie habe unter anderem mit Rückenschmerzen, Schlafproblemen und verändertem Appetit zu kämpfen. „Ich weiß, dass [die Schwangerschaft] ein Geschenk ist. Aber das Atmen fällt mir schwer“, gestand Barbara.

Genau wie im ersten Trimester merke sie, dass ihr Hunger „völlig verrückt spielt“. Die gebürtige Ungarin fügte hinzu: „Wenn ich nichts esse, wird mir übel. Außerdem habe ich viel Magensäure. Ich sollte mehr Eiweiß essen. Das war schon im ersten Trimester mein Fehler – ich habe einfach nicht genug gegessen.“ Das Paar habe sich schon immer Kinder gewünscht.

Barbara leidet jedoch an Endometriose – einer Erkrankung, bei der gebärmutterähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter wächst und die Fruchtbarkeitsprobleme verursachen kann. Deshalb unterzog sie sich im Juni 2025 einer Operation, um ihre Chancen auf eine Schwangerschaft zu verbessern. Sie erklärte: „Wir wollten die Operation machen lassen, bevor wir überhaupt angefangen haben, es zu versuchen. Bei der Operation wurde alles entfernt, und dadurch sind die Chancen auf eine Schwangerschaft deutlich besser.“