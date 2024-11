Jeans mit extra Länge Echt jetzt? Dieser Denim-Trend dominiert im Winter 2024

Gigi Hadid bei einem Fotoshooting in New York komplett in Denim. (the/spot)

SpotOn News | 15.11.2024, 21:30 Uhr

Jeans sind in jeder Jahreszeit ein absolutes Must-have im Kleiderschrank. Doch diesen Winter kommt ein Trend zurück, mit dem wohl niemand gerechnet hat. Diese Denim-Trends dominieren die kommenden Monate.

Diesen Winter können Jeans gar nicht lang genug sein! Der wichtigste Denim-Trend im Winter 2024 sind laut Prognose von "Who What Wear" die sogenannten Flooded Hemlines: Jeans, die so lang sind, dass sie über den Schuh fallen und der Saum fast den Boden berührt. Gerade in Kombination mit wilden Animal-Print-Boots oder lässigen Schnürstiefeln entfalten die langen Säume ihr volles Potential.

Überlange Hosenbeine – echt jetzt?

Doch Jeans mit überlangen Säumen sind nicht nur ein modisches Highlight – sie sorgen auch für eine optische Täuschung: Die verlängerte Silhouette streckt das Bein optisch und schafft eine harmonische Linie, die das Outfit modern und doch zeitlos wirken lässt. Gerade im Herbst und Winter, die dieses Jahr im Zeichen von voluminösen Schnitten und Layering stehen, bieten sie die perfekte Grundlage für eine stylische Kombination mit langen Mänteln, Oversized-Blazern und kuscheligen XL-Strickpullovern.

Vier weitere Denim-Trends für den Winter 2024

Die Flooded Hemlines sind jedoch nicht der einzige Denim-Trend, der die Wintermode prägt. Hier sind weitere Styles, die diese Saison angesagt sind:

Slim Silhouettes feiern ihr Comeback. Die schmalen Jeanshosen-Schnitte harmonieren besonders gut mit hohen Stiefeln und sind eine willkommene Alternative zur allseits getragenen Oversize-Mode.

Denim Maxi-Röcke sorgen mit ihrer langen und fließenden Form für winterliche Boho-Vibes. Perfekt für kuschelig-stylische Layering-Looks.

Weg mit der klassischen Jeans-Jacke, unkonventionelle Denim-Jacken sind auf dem Vormarsch. Von der Bomberjacke bis hin zu taillierten Wickelsilhouetten – Denim-Jacken in neuen Formen ergänzen den Look und setzen markante Akzente.

Jeans-Hosen im Anzugstil bringen den Business-Look auf ein neues Level. Elegante, an Anzughosen angelehnte Jeans bringen eine Portion Eleganz ins Spiel und sind perfekt für alle, die Denim auch einmal formeller stylen wollen.