Stars Echte Freunde: Ryan Reynolds und Hugh Jackman halten zusammen

Ryan Reynolds and Hugh Jackman attend the Deadpool & Wolverine World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2024, 08:00 Uhr

Ryan Reynolds und Hugh Jackman drücken sich in allen Aspekten ihres Lebens „wirklich die Daumen“. Die ‚Deadpool and Wolverine‘-Co-Stars und langjährigen Freunde, die sich 2008 am Set von ‚X-Men Origins: Wolverine‘ kennenlernten, lieben es, sich in der Öffentlichkeit freche Seitenhiebe zu geben und ihre falsche Rivalität zu spielen. Jetzt aber haben sie das Beste an ihrer Freundschaft verraten.

In der Sendung ‚Spilling the E-Tea‘ von ‚Entertainment Tonight‘ sagte Hugh: „Das Beste ist, dass ich Dir alles erzählen kann. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas gibt, was ich Dir nicht sagen könnte. Ich könnte Dir buchstäblich alles erzählen und auch, wie ich mich fühle. Ich klaue gerade ein bisschen, weil Du das perfekt beschrieben hast – wir drücken uns in jedem Aspekt unseres Lebens wirklich die Daumen.“ Ryan stimmte zu und wies darauf hin, dass „das Kennzeichen einer wirklich großartigen Freundschaft“ die Art und Weise ist, wie Menschen sich sehen wollen.

Und wie es sich gehört, konnte der ‚The Greatest Showman‘-Darsteller ihren herzlichen Moment nicht schleifen lassen, ohne seinen Freund zu necken. Als er über einen weiteren Lieblingsteil ihrer Freundschaft nachdachte, witzelte er: „Und dein Geld, wenn ich das sagen darf.“ Ryan antwortete: „Ja, natürlich!“ Woraufhin Hugh neckte: „Du hast eine Menge Geld und wenn ich mal knapp bei Kasse bin – was oft der Fall ist – hilfst du mir aus.“