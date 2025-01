Musik Ed Sheeran: Er schreibt Geschichte mit Auftritt in Bhutan

Ed Sheeran - 2024 BottleRock Napa Valley - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.01.2025, 14:05 Uhr

Ed Sheeran hat Geschichte geschrieben, indem er der erste internationale Künstler wurde, der in Bhutan auftrat.

Der ‚Bad Habits‘-Hitmaker bezeichnete es als „Ehre“, am Freitag (24. Januar) im Changlimithang-Stadion in Thimphu zu spielen. Er lobte auch die „unglaublichen“ Fans aus dem südasischen Land, die gekommen waren, um ihn zu sehen und ihm sowie seinem Team das Gefühl gaben, „so willkommen“ zu sein.

Er teilte am Samstag (25. Januar) ein Video auf Instagram, zu dem er schrieb: „Es war mir eine Ehre, der erste internationale Künstler zu sein, der gestern Abend in Bhutan gespielt hat. Was für ein Auftritt, was für ein Land, was für ein schöner Ort mit unglaublichen Menschen. Lasst mich wissen, ob ich dort hinziehen kann, bitte und danke. Und danke auch an alle, die mich und mein Tour-Team so herzlich willkommen geheißen haben, und an jeden freiwilligen Helfer, der dazu beigetragen hat, diese historische Show auf die Beine zu stellen. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder!“ Im Video reflektierte Ed, wie „verrückt“ es war, diesen geschichtlichen Meilenstein zu kreieren. Vor der Bühnenkulisse sagte er: „Es ist verrückt, dass dies das erste internationale Konzert hier ist. Ich hoffe, es wird noch viele mehr geben.“

Der 33-jährige Sänger war von König Jigme Khesar und Königin Jetsun Pema im Land willkommen geheißen worden. Er fügte hinzu: „Ich war gestern Abend zum Abendessen beim Königspaar und sie sagten: ‚Wir wollen nur, dass Menschen ins Land kommen, die das Land lieben und respektieren und die Ideale verstehen.‘ Ja, ich fühle mich wirklich geehrt, dass ich ausgewählt wurde, und ich kann es kaum erwarten, zu spielen. Das ist wirklich mein Ding.“ Das Video zeigte anschließend Ausschnitte vom Konzert, bei dem der ‚Castle on the Hill‘-Sänger dem Publikum erzählte, wie stolz er sich fühlte, für sie zu spielen. „Ich war schon auf der ganzen Welt, habe einige erstaunliche Orte besucht, aber so etwas habe ich noch nie gemacht. Ein Land wie Bhutan zu besuchen, auf der Bühne zu stehen und diese Show hierher zu bringen, das ist unglaublich. Ich erinnere mich daran, vor einem leeren Raum zu spielen, und jetzt spiele ich das erste internationale Konzert in Bhutan – überhaupt.“