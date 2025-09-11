Stars Ed Sheeran: Er zieht nicht in die USA

Ed Sheeran - Feb 2024 - Crypto.com Arena - Grammys - LA - Gety BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2025, 09:00 Uhr

Ed Sheeran hat erklärt, dass er nicht dauerhaft in die Vereinigten Staaten ziehen wird.

Der 34-jährige Sänger stellte klar, dass seine Familie nur vorübergehend nach Amerika umziehen wird, während er auf Tournee ist. Sheeran kam kürzlich in New York an und wurde in legerer Kleidung – schwarzem Hoodie, Jogginghose und bunten Turnschuhen – bei einem Besuch in den Büros von Paramount und CBS gesehen. Seine Reise folgte auf eine Welle von Spekulationen über seine Pläne, nachdem Kommentare in einem Podcast darauf hindeuteten, dass er sich darauf vorbereite, sich dauerhaft in Amerika niederzulassen.

In einem neuen Instagram-Post äußerte sich der Sänger jedoch zu den Berichten und sagte: „Es ist viel einfacher, hier Dinge zu klären, also stelle ich hiermit die Fakten richtig, denn es gibt definitiv eine Erzählung, die die Presse zu verbreiten versucht, dass Menschen aus irgendeinem Grund aus Großbritannien wegziehen wollen.“ Der Musiker fügte hinzu: „Ich ziehe nicht weg, ich gehe mit meiner Familie auf Tournee und ziehe auf den Kontinent, auf dem ich auf Tournee bin, weil ich natürlich nicht von London nach San Diego pendeln möchte. Außerdem geht es hier nicht um Steuern, es sind die USA, nicht die Vereinigten Arabischen Emirate. Ich werde immer Steuern in Großbritannien zahlen, weil ich dort lebe.“

Sheeran, der ein Immobilienportfolio im Wert von schätzungsweise 70 Millionen Pfund (knapp 81 Millionen Euro) besitzt, hat kürzlich ein Haus in New York gekauft, verbringt aber die meiste Zeit in Sheeranville, seinem Anwesen in Suffolk, mit seiner Frau Cherry Seaborn und ihren Töchtern Lyra und Jupiter.

In dem Podcast ‚2 Johnnies‘ sagte Sheeran Anfang des Jahres: „Ich bin gerade dabei, nach Amerika zu ziehen. Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht der einzige bin, der nach Amerika zieht. Ich werde dort eine Weile auf Tournee sein und habe eine Familie, daher kann ich nicht einfach hin- und herpendeln.“