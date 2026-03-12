Stars Ed Sheeran erinnert sich an ‚den schlimmsten Tag‘ seines Lebens

Ed Sheeran and Cherry Seaborn during The BRIT Awards Feb 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2026, 18:03 Uhr

Ed Sheeran hat den Tag, an dem bei seiner Frau Krebs diagnostiziert wurde, als „den schlimmsten“ seines Lebens beschrieben.

Cherry Seaborn, die Ehefrau des 35-jährigen Sängers, war 2022 mit der zweiten Tochter des Paares schwanger, als sie die schreckliche Diagnose bekam. Die kleine Jupiter ist mittlerweile schon drei Jahre alt, doch noch immer kann sich die Familie gut an den Schock erinnern, als die Ärzte während der Schwangerschaft einen Tumor entdeckten.

Sheeran erinnerte sich jetzt an diese schwierige Nachricht, die er nur wenige Tage nach dem Tod seines Freundes und Geschäftspartners Jamal Edwards, der durch eine Herzrhythmusstörung starb, bekam. Im Podcast ‚Friends Keep Secrets‘ von Benny Blanco, Lil Dicky und Kristin Batalucco wurde der Sänger nach dem besten und schlimmsten Tag seines Lebens gefragt. Er antworte darauf: „Cherry rief mich an und sagte mir, dass sie Krebs hat. Das war wahrscheinlich der schlimmste Tag.“ Den Tod seines Freundes mit einbezogen erklärte Ed, dass dieser Tag Teil der „schlimmsten Woche“ seines Lebens gewesen sei.

Glücklicherweise geht es Cherry heute wieder gut, obwohl die Situation damals „verdammt beängstigend“ gewesen sei. „Ihr geht es gut. Sie hatte die Operation – sie war damals schwanger, deshalb war es so schwierig“, erzählte Ed. „Sie wurde nach der Geburt unseres zweiten Kindes operiert, um den Tumor zu entfernen, und zum Glück geht es ihr jetzt völlig gut.“

Als den besten Tag seines Lebens nannte Ed den Tag im Jahr 2019, an dem er Cherry geheiratet hat. Im Podcast sagte der ‚Castle on the Hill‘-Sänger außerdem, dass er sich vielleicht noch eine weitere Tochter wünschen würde. Auf die Frage, ob er sich einen Sohn wünsche, antwortete er: „Wissen Sie was? Ich weiß es nicht. Ich glaube … vielleicht würde ich noch ein Mädchen wollen. Ich weiß es nicht.“ Er erklärte außerdem, dass der geringe Altersunterschied zwischen seinen beiden Töchtern das Leben auf Tour leichter mache. Der Alltag mit zwei kleinen Kindern sei am Anfang zwar sehr chaotisch gewesen, doch die jungen Eltern konnten schnell das Positive darin sehen: „Aber danach ist es großartig, weil sie zusammen spielen, zusammen baden, zusammen schlafen, zusammen zur Schule gehen – alles ist irgendwie eingespielt.“