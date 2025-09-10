Musik Ed Sheeran hat weiteres Album fast ’startklar‘

Ed Sheeran - Feb 2024 - Crypto.com Arena - Grammys - LA - Gety BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2025, 11:00 Uhr

Der Sänger veröffentlicht diesen Freitag sein neues Album, hat aber schon ein zweites auf Lager.

Ed Sheerans Nachfolger zu ‚Play‘ ist fast fertig – wird aber erst 2027 veröffentlicht.

Der ‚Azizam‘-Sänger bringt am Freitag (12. September) sein neues Album heraus und verriet, dass das nächste Werk, ‚Rewind‘, nur noch wenige Monate davon entfernt ist, „startklar“ zu sein – allerdings werden die Fans es noch eine Weile nicht zu hören bekommen.

Die ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ zitierte den Musiker mit den Worten: „Ich habe ‚Play‘ und ‚Rewind‘ gleichzeitig gemacht, und wir haben ‚Play‘ zuerst fertiggestellt, weil es sich wie das aufregendste anfühlte. ‚Rewind‘ ist, würde ich sagen, etwa zwei Monate davon entfernt, komplett abgeschlossen und startklar zu sein. Ich denke, irgendwann in den nächsten 18 Monaten wird es rauskommen.“

Obwohl Ed ‚Play‘ und ‚Rewind‘ als „Zwillingsalben“ betrachtet, gab er zu, dass sie letztlich sehr unterschiedlich sind. „Eines lehnt sich stärker an die indische Kultur an und das andere an Nostalgie. Also sind sie in verschiedene Richtungen gegangen“, erzählte der Chartstürmer.

Auf die Frage, ob es ihm schwerfiel, die Songs für ‚Rewind‘ auszuwählen, erklärte der 34-Jährige: „Seltsamerweise nicht, weil jeder Song seinen Zweck hat. Bei jedem Album gibt es die Songs, die man für Singles hält, und dann muss man in den Zwischenräumen sozusagen gezielt Songs machen, statt einfach zehn Singles zu haben.“ Ed schilderte: „Du machst einen Song wie ‚Azizam‘ und einen Song wie ‚Sapphire‘, aber dann auch einen wie ‚Old Phone‘ und ‚A Little More‘. Ich finde, sie geben dem Album eine Reise und einen Sinn, statt dass es nur aus Hits besteht.“

Vor wenigen Tagen enthüllte der Brite, dass er mit seiner Frau Cherry und den beiden Töchtern Lyra (5) und Jupiter (3) „für eine Weile“ in die USA zieht, damit sie eine feste Basis haben und er während seiner US-Tour nicht zu viel Zeit von ihnen getrennt ist. Im Podcast ‚2 Johnnies‘ sagte er: „Ich habe das Gefühl, ich bin vielleicht der Einzige, der nach Amerika zieht. Ich gehe dort eine Weile auf Tour und ich habe eine Familie, also kann ich nicht ständig hin- und herpendeln.“