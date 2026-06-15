Stars Ed Sheeran kündigt Pause von seiner Musikkarriere an

Ed Sheeran - Radio 1's Big Weekend 2025 - BBC/Jamie Simonds BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2026, 18:00 Uhr

Ed Sheeran kündigt Pause von seiner Musikkarriere an.

Ed Sheeran hat angekündigt, nach seiner aktuellen Tournee eine Auszeit von der Musik nehmen zu wollen, um sich stärker seiner Familie zu widmen.

Der 35-jährige Sänger sprach am Samstagabend (13. Juni) während eines Konzerts seiner LOOP-Tour in Glendale mit dem Publikum und deutete an, dass die Fans ihn möglicherweise längere Zeit nicht sehen würden. Er sagte: „Das wird wahrscheinlich mein letzter Auftritt hier für eine Weile sein. Wenn diese Tour vorbei ist, werde ich vielleicht etwas Zeit für mich nehmen und mich auf das Vatersein konzentrieren. Falls wir uns also eine Zeit lang nicht sehen: Ich liebe euch, danke, dass ihr gekommen seid.“

Sheeran hat mit seiner Ehefrau Cherry Seaborn zwei Töchter: die fünfjährige Lyra und die vierjährige Jupiter. Bereits zuvor hatte er verraten, dass er sich vorstellen könne, noch eine weitere Tochter zu bekommen. Er sagte dem ‚Daily Star‘: „Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich gerne noch ein Mädchen. Mädchen machen so viel Spaß. Es geht ständig auf und ab, und wenn sie einen Wutanfall haben, dann richtig. Sie sind altersmäßig so nah beieinander, dass sie praktisch unzertrennlich sind. Anfangs war es chaotisch, aber jetzt ist es großartig, weil sie zusammen spielen, zusammen baden und gemeinsam zur Schule gehen.“ Außerdem erklärte Sheeran, dass er grundsätzlich keine Fotos mit Fans macht, wenn seine Kinder dabei sind. Er erinnerte sich: „Wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, sage ich grundsätzlich Nein zu Fotos. Ganz am Anfang war ich einmal mit Lyra unterwegs. Jemand wollte ein Selfie machen, und während das Foto aufgenommen wurde, fiel sie hin. […] Seitdem lehne ich solche Anfragen grundsätzlich ab.“

Seine aktuelle Tour begann im Januar in Neuseeland und endet erst am 7. November mit einem Konzert in Tampa. Es wäre nicht das erste Mal, dass Sheeran eine längere Pause einlegt. Bereits 2015 sowie zwischen 2019 und 2021 zog er sich zeitweise aus dem Musikgeschäft zurück.