"Mathematics"-Tour Ed Sheeran macht Fans mit Live-Album glücklich

Ed Sheeran hat seine Fans erhört und bringt ein Live-Album zur "Mathematics"-Tour heraus. (mia/spot)

SpotOn News | 25.10.2024, 12:50 Uhr

Ein Geschenk für alle Fans: Ed Sheeran kündigt ein Live-Album seiner "Mathematics"-Tour an. Mit großer Sorgfalt hat der Musiker Live-Versionen ausgewählt. Zudem sind einige seiner größten Hits in der Album-Sammlung enthalten.

Seit 2022 befindet sich Ed Sheeran (33) nun schon auf seiner "Mathematics"-Tour – und seine Fans dürfen bald noch länger davon zehren. Wie der Brite ankündigt, veröffentlicht er am 27. Dezember ein Live-Album zur Mega-Tour. Der etwas sperrige Name: "+-=÷× (Tour Collection: Live)".

Video News

Laut Pressemitteilung haben sich die Fans ein Live-Album zu der umfassenden Tour sehnlichst gewünscht. Weiter heißt es, der Künstler habe sich dafür "hingesetzt und mit großer Sorgfalt Live-Versionen seiner größten Songs ausgewählt, die ausschließlich während seiner 'Mathematics World Tour' aufgenommen wurden". Die Sammlung wird zudem einige der größten Hits aus Sheerans bisheriger Karriere in der Studioversion enthalten.

Live-Album ist als CD, Kassette oder mit Socken zu haben

Das Album soll digital und als Download, als Doppel-CD und Doppel-Kassette zu erwerben sein. Zudem wird es eine Limited Edition CD inklusive Postkarten geben, die nur über den offiziellen Store des Musikers erhältlich ist. Dort gibt es auch die Möglichkeit, das Album in verschiedenen Bundles etwa mit Socken, Mütze oder Schal zu erwerben. Die Preise bewegen sich zwischen 17,99 Euro bis 93,99 Euro.

Sheerans "Mathematics"-Welttournee ist übrigens noch lange nicht vorbei, auch wenn er sich seit Mitte September eine Pause gönnt. Ab Mai nächsten Jahres geht es für den Musiker in Spanien weiter mit den Live-Auftritten. Auch einige Deutschlandtermine stehen noch auf dem Plan: Ende Juni steht er zweimal in Stuttgart auf der Bühne, Anfang Juli dreimal in Hamburg und Anfang September noch dreimal in Düsseldorf.