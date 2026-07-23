Musik Ed Sheeran war ’neidisch‘ auf Alex Warrens Mega-Hit ‚Ordinary‘

Ed Sheeran - F1 Movie European premiere June 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2026, 11:00 Uhr

Der britische Popstar macht ein überraschendes Geständnis: Er war neidisch auf seinen Musikerkollegen Alex Warren.

Ed Sheeran war nach eigenen Angaben „neidisch“ auf Alex Warrens Erfolgssong ‚Ordinary‘.

Der Sänger machte dieses Geständnis, als er und sein Musikerkollege am Dienstag (21. Juli) während Eds ‚Loop‘-Tour-Konzert im Petco Park in San Diego ein Duett des Songs aus dem Jahr 2025 performten. Der ‚Shape of You‘-Interpret erzählte dem Publikum: „Ich habe letztes Jahr jemanden kennengelernt, der einen Song veröffentlicht hat, auf den ich neidisch war. Ich habe den Song geliebt. Ich habe ihn kontaktiert und gesagt: ‚Wir sollten diesen Song zusammen singen, ich liebe ihn.'“

Am Tag zuvor habe ihm Alex eine E-Mail geschickt und gefragt, ob er mit seiner Familie zu Eds Konzert in San Diego kommen könne. „Und ich dachte: Ja, aber ich würde gerne mit dir singen“, berichtete der 35-Jährige. ‚Ordinary‘ stand elf Wochen in Folge auf Platz eins der britischen Charts. Damit ist der Song der am längsten an der Spitze platzierte Nummer-eins-Hit eines männlichen US-Solokünstlers in Großbritannien seit mehr als 70 Jahren. Gleichzeitig zählt er zu den erfolgreichsten Nummer-eins-Hits der 2020er-Jahre und liegt gleichauf mit Ed Sheerans ‚Bad Habits‘.

Im vergangenen Juli verriet Alex, dass es sich für ihn „seltsam“ anfühle, mit Ed Sheeran und anderen Idolen gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Im April desselben Jahres sang er ‚Ordinary‘ backstage mit Lana Del Rey beim Stagecoach 2025. Außerdem trat er gemeinsam mit Ed in dessen Pop-up-Location The Old Phone Pub beim Coachella-Festival auf. Über diese surrealen Duette sagte Alex gegenüber ‚Rolling Stone‘: „Ich dachte: Es gibt verdammt noch mal keine Chance, dass ich eine Woche, nachdem ich den Song mit Ed Sheeran gesungen habe, jetzt ‚Ordinary‘ mit Lana Del Rey singe.“

Der 25-Jährige könne es kaum glauben, „dass diese Menschen wissen, wer ich bin“. Alex fügte hinzu: „Das ist schon ziemlich verdammt seltsam, wenn man bedenkt, dass diese Leute mir beim Aufwachsen so viel bedeutet haben.“ Auch bei seinem Auftritt mit Ed Sheeran beim Benefizkonzert ‚We Can Survive‘ in New Jersey im September 2025 erlebte Alex einen „Ich-kann-es-kaum-glauben“-Moment. Es war sein erster Auftritt in einer großen Arena.