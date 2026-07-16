Musik Lana Del Rey verrät: Ein ‚wunderschönes‘ Begleitalbum ist auf dem Weg

Lana Del Rey - Leeds 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2026, 19:15 Uhr

Die Sängerin hat Pläne für ein zweites Album enthüllt, das 'Stove' begleiten soll. Sie beschreibt es als persönliche Reflexion über die vergangenen vier Jahre, nachdem sich ihr lang erwartetes neues Album mehrfach verzögert hatte.

Lana Del Reys lang erwartetes Album ‚Stove‘ wird von einem zweiten, bislang unbetitelten Begleitalbum ergänzt.

Die 41-jährige Sängerin erklärte ihren Fans, das unerwartete Projekt sei aus den Jahren entstanden, in denen sie auf die Fertigstellung des ursprünglichen Albums hingearbeitet habe. Die Ankündigung markiert das jüngste Kapitel der langen Entstehungsgeschichte ihres nächsten Studioalbums, das seit seiner ersten Ankündigung im Jahr 2024 mehrfach den Titel wechselte und verschoben wurde.

In einem ausführlichen neuen Instagram-Post verriet Lana, dass das zweite Album ein „umfangreiches Begleitalbum“ sei, das sie „mit so vielen Menschen wie möglich zusammengestellt“ habe. Es sei „eine Art Kommentar zu allem, was in den vergangenen Jahren passiert ist“.

Das Album war zunächst unter dem Titel ‚Lasso‘ angekündigt und anschließend in ‚The Right Person Will Stay‘ umbenannt worden, bevor es schließlich den Titel ‚Stove‘ erhielt.

Lana hatte zuvor erklärt, dass Fans das Album im Januar 2026 erwarten könnten. Ein offizieller Veröffentlichungstermin stand jedoch nie fest. Auf Instagram schrieb sie damals: „In den vergangenen vier Jahren ist so viel passiert. So viel Zeit ist vergangen, in der ich darauf gewartet habe, dass sich alles zusammenfügt, und ebenso viel Zeit, in der ich mich gefragt habe, ob es überhaupt in Ordnung ist, dass so vieles auseinanderfällt.“ Geduld sei der Schlüssel und zwischen den Liedern seien neue Gedanken über alte Freunde und neue Träume entstanden: „Und aus den Zweifeln, ob der Baum, den ich gepflanzt hatte, jemals wachsen würde, entstanden neue Triebe – und unter der Weide wuchs schließlich ein neuer Rosenbusch.“

Lana fügte hinzu, ‚Stove‘ sei „ein klassisches Album, wenn ich das einmal so sagen darf“, und bezeichnete es als „so wunderschön und vollständig, genau so, wie es gedacht war“. Außerdem beschrieb sie die beiden Alben als „zwei meiner schönsten Werke“. Das Begleitalbum sei „aus Zweifeln, Hoffnung und dem Verständnis entstanden, dass ein Neuanfang wirklich bedeutet, komplett von vorne zu beginnen“. Sie ergänzte: „Wenn das Leben beschließt, dich in einen anderen Fluss zu schicken, dann ist das eigentlich nicht deine Entscheidung – und es ist wirklich ein Abenteuer für sich. Ich habe darüber geschrieben. Jetzt ist es Zeit, dem Prozess zu vertrauen und mich einfach mit der Strömung treiben zu lassen.“

Der Instagram-Beitrag enthielt außerdem Fotos von Feuerwerk, einer Feier zum amerikanischen Unabhängigkeitstag sowie einer Schallplattenhülle, auf der ein Spyder-Fahrzeug zu sehen ist. Dadurch wurden unter Fans weitere Spekulationen über das Artwork und möglicherweise auch den Titel des Begleitalbums ausgelöst. Später erklärte Lana, sie brauche noch etwa einen weiteren Monat, um das Album fertigzustellen, bevor beide Platten für die Vinylproduktion freigegeben werden.