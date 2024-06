Film Eddie Murphys Lebenserfahrungen inspirierten ‚Beverly Hills Cop: Axel F‘-Rolle

Eddie Murphy - January 2023 - Getty Images - You People Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2024, 12:00 Uhr

Eddie Murphy erzählte, dass er sich von seinen eigenen Lebenserfahrungen inspirieren ließ, um die Rolle des Axel Foley in ‚Beverly Hills Cop: Axel F‘ zu spielen.

Der 63-jährige Schauspieler verkörpert im vierten Teil der Action-Filmreihe zum ersten Mal seit 30 Jahren erneut die Rolle des Detektivs und erklärte jetzt, dass das Publikum mit diesem Film eine reifere Seite der Figur zu sehen bekomme.

Von der ‚Daily Star‘-Zeitung wird Eddie mit den Worten zitiert: „Auch wenn es ein Sequel ist, dann bin ich nicht mehr der 22-Jährige und habe dieses ganz andere Leben gehabt, also kann ich das auch spielen. Axel mit 22 und Axel mit 63? Mit den Veränderungen, die er in seinem Leben vornahm, und mit seiner Beziehung zu seiner Tochter Jane ist er eine ganz andere Person. Das ist der emotionale Köder, den man für diese Filme benötigt. Damit Axel mitmacht, muss er etwas mitnehmen. All das steht erst auf dem Papier und dann gehe ich ans Filmset und drehe es.“ Eddie enthüllte zudem, dass es für ihn kein Problem gewesen sei, in die Rolle des neuen Films zu schlüpfen, der im nächsten Monat auf Netflix erscheint. Der ‚Prinz aus Zamunda‘-Darsteller fügte hinzu: „Axel ist kein Kind mehr, das ist nicht sein erstes Mal in Beverly Hills. Er war inzwischen schon oft dort, hat dort Freunde gefunden und hat die verrückten Sachen gesehen, die es in der Stadt gibt. Ihn überrascht nichts mehr.”