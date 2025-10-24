Stars Ehe erfordert Kompromisse, sagt Kristen Bell

Kristen Bell attends Netflix's Nobody Wants This - S2 Premiere 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.10.2025, 09:00 Uhr

Kristen Bell ist überzeugt, dass eine glückliche Ehe ständige „Kompromisse“ erfordert.

Die 45-jährige Schauspielerin ist seit 2013 mit Dax Shepard verheiratet und hat offen über ihre Herangehensweise an Beziehungen gesprochen. Sie vergleicht sich selbst mit einem „Puzzleteil, das zu einem anderen passt“. Der Hollywoodstar, der mit Dax zwei Töchter hat – Lincoln (12) und Delta (10) –, sagte in der Sendung ‚Andy Cohen Live‘: „Ich mag nicht die Vorstellung, dass man einfach nur nach seinem perfekten Puzzleteil sucht, denn man muss selbst auch zu einem Puzzleteil werden, das zu jemand anderem passt. Wenn also zwei Menschen sagen: ‚Ja, wir werden das zum Laufen bringen und das bedeutet, dass wir ständig Kompromisse eingehen müssen, die für uns beide funktionieren‘, dann wird es manchmal Höhen und manchmal Tiefen geben.“

Kristen liebt außerdem an Dax, dass er „sich ständig weiterentwickeln möchte“. Sie erklärte: „Wir verstehen gegenseitig unsere Höhen und Tiefen, unsere Begeisterung und unsere Beschwerden. Wir sind beide kreativ, also können wir tief in zufällige Gespräche eintauchen und das Gefühl haben, gemeinsam etwas zu erschaffen. Ich bin froh, dass ich meinen Mann gewählt habe, weil er sich immer dem persönlichen Wachstum verpflichtet fühlt.“ Kristen hatte zuvor auch zugegeben, dass sie die Herausforderungen der Mutterschaft genießt. Die Schauspielerin verriet, dass sie in ihrem Familienleben oft mit „lächerlichen“ Situationen konfrontiert werde. Die ‚Frozen‘-Darstellerin sagte in der Sendung ‚TODAY‘: „Jeder Tag ist irgendwie komisch. Jeden Tag, wenn man Kinder großzieht, steht man kurz davor, entweder zu weinen oder laut zu lachen und zu schreien: ‚Das ist doch verrückt!‘ – weil so viel Unsinn passiert. Egal, ob es das ist, was sie sagen, oder die Tatsache, dass überall Avocado oder Sch*** klebt.“