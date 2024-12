"Mein Herz blutet" Ehemalige „GNTM“-Kandidatin Klaudia Giez gibt Trennung bekannt

Adriano Salvaggio und Klaudia Giez hatten sich 2022 in einer TV-Show kennengelernt. (dam/spot)

SpotOn News | 28.12.2024, 17:00 Uhr

Seit 2022 waren Klaudia Giez und Adriano Salvaggio ein Paar. Sogar von Hochzeit war schon die Rede gewesen - doch diese Pläne scheinen nun Geschichte zu sein.

Klaudia Giez (28) ist wieder Single. Am 28. Dezember verkündete die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin überraschend die Trennung von ihrem Partner Adriano Salvaggio (29). "Mein Herz blutet, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich wollte es so sehr, vielleicht zu sehr, weil ich alles dafür getan habe – für die Liebe meines Lebens", geht aus einem Statement auf Giez' Instagram-Account hervor.

Die 28-Jährige habe "100 Prozent in diese Beziehung investiert, doch manchmal merkt man, dass zwei Menschen trotz aller Gefühle einfach unterschiedliche Ansichten und Wünschen für ihre Leben haben". Giez habe sich "Stabilität, eine klassische Beziehung und eines Tages auch die Ehe" gewünscht. Wie aus ihrer Erklärung hervorgeht, wolle Salvaggio hingegen "frei sein, reisen und die Welt entdecken". "Ich respektiere das. Doch das ist nicht das Leben, das ich mir wünsche. Eine offene Beziehung oder Unverbindlichkeit ist nicht das, was ich suche", so Giez.

In der Beziehung mit Salvaggio habe sich das Model "selbst aus den Augen verloren". Nach der Trennung von dem "Love Island"-Star wolle sich Giez nun auf sich selbst konzentrieren. Sie hoffe, dass sie und ihr Ex "das Glück finden, das wir suchen".

Sie erhält Zuspruch in den Kommentaren

Unter ihrem Statement erhält Giez unterstützende Worte. "Die dickste Umarmung für dich, liebe Klaudia! Du schaffst das! Herzschmerz ist das Schlimmste, was es gibt und gleichzeitig wächst man daran so sehr", ermutigte etwa Vanessa Tamkan (27), während Toni Dreher-Adenuga (25) kommentierte: "Ich liebe dich, Klaudi! Starte das neue Jahr mit Kraft und Selbstsicherheit. Du bist immer genug! Gott wird dir genau das geben, was du auch verdienst und was dein ist." Beide Frauen nahmen ebenfalls an "Germany's next Topmodel" (seit 2006, auf ProSieben) teil.

Klaudia Giez und Adriano Salvaggio hatten sich 2022 bei der Show "Skate Fever – Stars auf Rollschuhen" (2022, auf RTLZwei) kennengelernt. Kurz darauf wurden die beiden TV-Bekanntheiten ein Paar. Anfang des Jahres sprach Giez im Interview mit "Promiflash" sogar noch von Hochzeit. "Er könnte mich auch frühmorgens, wenn ich auf der Toilette bin, fragen: 'Ey Klaudia, hast du Bock, mich zu heiraten?' Da würde ich sofort 'Ja' sagen", so Giez.