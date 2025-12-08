Musik Eheprobleme? Ed Sheeran weist Spekulationen wegen ehrlicher Songtexte zurück

Bang Showbiz | 08.12.2025, 11:00 Uhr

Der Popsänger erklärt, was hinter seinen ehrlichen Lyrics steckt.

Ed Sheerans Musik wird von „großen Gefühlsextremen“ inspiriert.

Der britische Sänger sorgte nach der Veröffentlichung der Deluxe-Ausgabe seines Albums ‚Play‘ für Spekulationen über seine Beziehung mit Ehefrau Cherry. Tracks wie ‚Regrets‘, ‚Problems‘ und ‚War Games‘ deuteten auf Probleme in ihrer Ehe hin, unter anderem wegen der räumlichen Trennung, wenn er auf Tour ist.

Ed betonte jedoch, dass er in seiner Musik ehrlich sein möchte und die Inspiration meist dann kommt, wenn seine Gefühle besonders stark sind. Bei einem Spotify-Pop-up-Event am Wochenende enthüllte er laut der Zeitung ‚The Sun‘: „Manchmal hören Leute heute Songs und nehmen an, dass das, was der Song aussagt, genau zu der Zeit 100 Prozent ihrer Welt widerspiegelt.“ Es handle sich jedoch um „verstärkte Emotionen.“

Der Chartstürmer fügte hinzu, dass ein Song nie an gewöhnlichen Tagen entstehe. „Man schreibt immer Songs wie: ‚Das ist die liebevollste, die ich je gefühlt habe, das ist das glücklichste, das ich je gefühlt habe, das ist das wütendste, das ich je gefühlt habe'“, schilderte er. „Das sind alles große Extreme und daraus entsteht der Song.“ Menschen würden sich mit der Musik verbunden fühlen, „weil sie selbst solche großen Gefühle kennen.“ Ed erklärte: „Ich glaube, dass Songs – zumindest für mich – nur in diesen Momenten großer Extreme entstehen.“

Ed – der mit Cherry die Töchter Lyra (5) und Jupiter (3) hat – betonte, dass sich seine Frau nicht zu sehr an negativen Songs stört, weil es auch Lieder gibt, in denen er sie lobt und sein privates Glück ausdrückt. „Ich glaube, Cherry weiß, dass sie Songs wie ‚Heaven‘ und ‚Perfect‘ hat. Es ist gut, ehrlich zu sein, und sie weiß, dass ich Songs wie ‚Don’t Look Down‘ und ‚Wargames‘ schreibe“, sagte er.