Stars Ein Hochzeitstag voller Intimität: Kristin Scott Thomas verrät Details

Kristin Scott Thomas and John Micklethwait - National Portrait Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.09.2025, 14:00 Uhr

Die Darstellerin hatte einen 'wunderbaren' intimen Hochzeitstag.

Dame Kristin Scott Thomas hatte einen „wunderbaren“ intimen Hochzeitstag.

Die sehr zurückhaltende Schauspielerin heiratete letztes Jahr zum zweiten Mal, diesmal den Journalisten John Micklethwait, und sie verriet, dass sie eine sehr kleine Feier hatten, an der nur ihre Kinder aus früheren Beziehungen und ihre Geschwister teilnahmen.

Der Star aus ‚Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb‘ erzählte der Zeitung ‚The Times‘: „Es war so schön, weil nur wir und unsere Kinder und Geschwister dabei waren. Keine Neffen und Nichten. Keine Cousins und Cousinen. Ich würde jedem, der heiraten möchte, empfehlen, dies nur mit den engsten und liebsten Menschen zu tun. Wunderbar! Wenn ich nur daran denke, geht mir das Herz auf. Jedes Mal, wenn ich mir die Bilder ansehe, denke ich: Ah… Es war einfach so liebevoll und schön. Absolut großartig.“

Die 65-jährige Schauspielerin, die drei Kinder mit ihrem ersten Ehemann François Olivennes hat, trug ein cremefarbenes A-Linien-Kleid von Valentino mit Knöpfen auf der Vorderseite, das sie lange vor ihrer Begegnung mit John gekauft hatte. „[Ich war mit meiner Schwester einkaufen] vor acht Jahren, lange bevor ich John kennenlernte. Sie sagte: ‚Das musst du kaufen.‘ Ich sagte: ‚Wann werde ich jemals ein cremefarbenes Kleid tragen?‘ Aber es war wie für mich gemacht, also kaufte ich es und es lag mit dem Preisschild noch dran ungetragen im Schrank.“ Beim Heiratsantrag dachte sie zunächst, sie müsse sich ein Kleid aussuchen – doch dann fiel ihr ein, dass sie bereits eines besaß, und sie ließ sich zusätzlich einen besonders hübschen Hut anfertigen.

Scott Thomas beschrieb ihre erneute Heirat mit über 60 als „Triumph der Erfahrung über die Hoffnung“.