Ein besonderes Dokument Ein Jahr nach Krönung: Charles und Camilla erhalten Coronation Roll

Camilla und Charles nehmen die Coronation Roll in Augenschein. (eee/spot)

SpotOn News | 03.05.2024, 07:11 Uhr

Fast ein Jahr nach ihrer Krönung haben König Charles III. und Königin Camilla ein besonderes Dokument erhalten. Dem Paar ist die Coronation Roll überreicht worden.

Kurz vor dem ersten Jahrestag ihrer Krönung am 6. Mai haben König Charles III. (75) und seine Ehefrau Königin Camilla (76) ein besonderes Dokument erhalten. Im Buckingham Palast ist dem Königspaar am 1. Mai eine sogenannte Krönungsurkunde, in Großbritannien als Coronation Roll bekannt, überreicht worden – ein ausführliches Dokument über ihre Krönung.

Krönungsurkunde wird für Charles und Camilla im Palast präsentiert

Bei dieser handelt es sich um eine XXL-Papierrolle, die als offizielles, staatliches Dokument anerkannt ist. Darauf zu lesen sind detaillierte Einzelheiten über die Thronbesteigung des Königs, der Planung der Krönung sowie der Zeremonie, die am 6. Mai 2023 in London stattfand.

Überreicht wurde die Urkunde von Antonia Romeo, Sekretärin des Justizministeriums des Vereinigten Königreichs. An dem Dokument haben auch der Wappenkünstler Timothy Noad und die Kalligrafin Stephanie Gill mitgearbeitet.

Bei der Präsentation im Palast ist die Krönungsurkunde auf einem langen Tisch ausgerollt worden. Charles und Camilla haben das Dokument mit neugierigen Blicken in Augenschein genommen, wie mehrere Fotos zeigen. "Es geht kilometerweit", scherzte Charles laut "DailyMail". Camilla fügte hinzu: "Ich werde gar nicht versuchen, es ohne meine Brille zu lesen."

Coronation Roll auch online für alle sichtbar

Neben der Papierversion haben die beiden auch ein digitales Dokument der Coronation Roll erhalten. Diese ist online für alle sichtbar.