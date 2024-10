Wer ist er? „Ein so tolles Paar“: Lilly Krug begeistert mit Pärchenpost

Lilly Krug begeistert mit einem Instagram-Post. (ili/spot)

SpotOn News | 27.10.2024, 11:07 Uhr

Lilly Krug begeistert mit ihrem neuen Post. Zu sehen ist die Schauspielerin Arm in Arm mit einem jungen Mann. Ihre Eltern verraten - immerhin ein bisschen -, wer er ist.

Schauspielerin Lilly Krug (23, "Shattered – Gefährliche Affäre") macht ihren Gefühlen Luft und präsentiert sich offenbar mit Schmetterlingen im Bauch ihrer Instagram-Community. Zu einem Foto, das die Blondine Arm in Arm und Wange an Wange mit einem jungen Mann vor einem Haus in Los Angeles, Kalifornien, zeigt, schreibt die gebürtige Münchnerin: "Life with you is just wonderful" (Dt. "Das Leben mit dir ist einfach wundervoll.") Als Ausrufezeichen setzt sie ein Schmetterlings-Emoji.

Wer ist er?

Verlinkt ist der Mann mit den großen braunen Augen, braunen Haaren und Dreitagebart nicht und so kann man nur erahnen, dass es sich dabei wohl um ihren Freund handelt. Die Indizien sprechen allerdings für sich: Beide strahlen auf dem Foto bis über beide Ohren. Und auch in den Likes und Kommentaren finden sich süße Hinweise dazu. Etwa kommentiert ihre Mutter, der deutsche Filmstar Veronica Ferres (59, "Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache"), zu den drei Fotos: "Ein so tolles Paar" mit einem roten Herz dahinter.

Der zweite Teil ihres Kommentars bezieht sich auf das dritte Foto: Zu sehen ist ein aufgeschlagenes Buch auf einem Bett. Dem Cover nach ist es eine englischsprachige Ausgabe ("Letters to a Young Poet") von "Briefe an einen jungen Dichter" des Österreichers Rainer Maria Rilke (1875-1926). "Und wie toll, dass du Rilke liest", schwärmt Ferres begeistert.

Das dritte Foto zeigt den romantischen Blick aus einem Fenster auf das weite Meer.

Auch "Bonuspapa" Carsten Maschmeyer (65, "Die Höhle der Löwen"-Investor) gefällt der Post. Er ist seit 2014 mit Ferres verheiratet und pflegt bekanntermaßen ein liebevolles Verhältnis zu seiner Stieftochter. In gegenseitigen Geburtstagposts der beiden fällt stets der Begriff "Bonuspapa".

Außerdem in den Kommentaren zu finden, ist Martin Krug (66), der Vater von Lilly Krug, der von 2001 bis 2010 mit Ferres verheiratet war. Auch er scheint begeistert zu sein und schreibt zu den Fotos: "DreamCouple" (Dt. "Traumpaar").