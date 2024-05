Robert Downey Jr. hält Rede Ein Stern für den „zweitbesten Chris“: Kollegen feiern Chris Hemsworth

"Thor" Chris Hemsworth hat jetzt seinen eigenen Stern auf dem Walk of Fame. (hub/spot)

SpotOn News | 24.05.2024, 08:17 Uhr

Chris Hemsworth hat seinen Stern auf dem legendären Walk of Fame enthüllt. Nicht nur Robert Downey Jr. feiert seinen "Avengers"-Kollegen.

"Thor" hat nun seinen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Der Darsteller des Superhelden, Chris Hemsworth (40), wurde in Los Angeles in einer feierlichen Zeremonie geehrt. Mit dabei war sein "Avengers"-Kollege Robert Downey Jr. (59), der US-Medienberichten zufolge einige Worte über den australischen Schauspieler verlor.

Nachdem Downey Jr. die Menge auf dem Hollywood Boulevard aufgefordert hatte, sich Hemsworths neuen Film "Furiosa: A Mad Max Saga" anzusehen, sprach der "Iron Man"-Darsteller über den "ansteckenden australischen Charme" von Hemsworth und scherzte, es sei "schwierig, ihn zu beschreiben", weil er "so hübsch verpackt" sei.

Um ihm zu helfen, sagte Downey Jr. laut den Berichten weiter, habe er seine "Avengers"-Kollegen gebeten, Hemsworth in drei einfachen Worten zu beschreiben, und las einige der Antworten vor. "Hawkeye"-Star Jeremy Renner (53) nannte Hemsworth demnach "absurd, nervtötend, erstaunlich". Mark Ruffalo (56) – der die Figur Hulk im Marvel Cinematic Universe mimt – spielte auf eine Szene aus dem gemeinsamen Film "Thor: Tag der Entscheidung" an, als er Hemsworth als "friend from work" ("Freund von der Arbeit") bezeichnete – ein Zitat aus dem Streifen. "Captain America" Chris Evans (42) nannte seinen Kollegen "second-best Chris", also den "zweitbesten Chris".

Familie feiert mit Chris Hemsworth

Neben Robert Downey Jr. wurde Chris Hemsworth bei der Zeremonie in Los Angeles auch von seiner Familie unterstützt. Er hatte laut "People" alle drei Kinder an seiner Seite, als er seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhielt. Mit seiner Frau Elsa Pataky (47), die ebenfalls anwesend war, hat er die Zwillingssöhne Sasha und Tristan (10) sowie Tochter India Rose (12). "Furiosa: A Mad Max Saga"-Regisseur George Miller (79) sowie Hemsworths Co-Star in dem Film, Anya Taylor-Joy (28), ließen sich die Feierlichkeiten ebenfalls nicht entgehen.