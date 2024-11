Wahltag in den USA Eindringliche Obama-Appelle: „Wählt, als hinge euer Leben davon ab“

Kamala Harris hat die Unterstützung von Ex-Präsident Barack Obama und dessen Ehefrau Michelle. (wue/spot)

SpotOn News | 05.11.2024, 22:23 Uhr

Barack und Michelle Obama rufen US-Bürgerinnen und -Bürger mit eindringlichen Appellen dazu auf, wählen zu gehen - und für Kamala Harris abzustimmen.

Am Wahltag wird in den USA auf Seiten der beiden Präsidentschaftskandidaten Donald Trump (78) und Kamala Harris (60) um jede einzelne Stimme gekämpft. Mit eindringlichen Appellen haben auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama (63) und seine First Lady Michelle Obama (60) dazu aufgerufen, wählen zu gehen. Mit bestimmten Worten machen beide klar, wie knapp das Rennen zwischen Ex-Präsident Trump und Vizepräsidentin Harris wohl werden könnte.

"Wir sind es unseren Kindern schuldig"

"Leute, diese Wahl wird sehr knapp werden", sagt Barack Obama in einem unter anderem auf der Social-Media-Plattform Instagram veröffentlichten Video. "In manchen Bundesstaaten könnten nur eine Handvoll Stimmen in jedem Wahlkreis über den Sieger entscheiden. Sie müssen also rausgehen und wählen. […] Wählen Sie Kamala Harris und Tim Walz."

Auch Michelle Obama ruft dazu auf, für Harris abzustimmen. Zu einem Bild der Präsidentschaftskandidatin schreibt sie: "Heute ist der letzte Tag für uns, an dem wir etwas tun können, damit Kamala Harris gewählt wird!" Und weiter: "Wir haben so viel zu verlieren, wenn wir das nicht hinbekommen – und wir haben so viel zu gewinnen, wenn wir es schaffen. Wir sind es unseren Kindern schuldig, eine Politik der Spaltung und der Angst abzulehnen und eine Botschaft der Hoffnung und der Inklusion anzunehmen. […] Lasst uns also in diesen letzten Stunden alles tun, was in unserer Macht steht. Wählt, als hinge euer Leben davon ab."

Zahlreiche US-Promis – darunter Superstars wie Taylor Swift (34), Lady Gaga (38) und Beyoncé (43) – haben sich vor der Wahl für Kamala Harris ausgesprochen. Im September verkündete Swift etwa bei Instagram, dass sie Harris und Vizekandidat Walz wählen werde. An Trumps Seite stehen unter anderem der Unternehmer Elon Musk (53) und der Podcaster Joe Rogan (57).