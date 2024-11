Paar hält seine Liebe möglichst privat „Eine Art Angst“: Deshalb googelt Tom Holland seine Freundin Zendaya

Tom Holland und Zendaya drehten schon einige Filme zusammen ab. (paf/spot)

SpotOn News | 03.11.2024, 15:30 Uhr

Tom Holland googelt seine Freundin Zendaya, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Mit der Recherche wolle der Schauspieler schauen, ob bei ihr und in Beziehungsdingen alles gut ist.

Tom Holland (28) googelt von Zeit zu Zeit seine Freundin Zendaya (28), um nach ihr und dem Stand seiner Beziehung zu schauen. Der Schauspieler verriet im "On The Menu"-Interview, dass ihr Name seine letzte Suchanfrage war. "Ich bin nicht in sozialen Netzwerken unterwegs und lösche sie, wenn ich sie nicht benutze", erklärte Holland. Es sei "eine Art Angst, aber ich schaue nach, ob alles in Ordnung ist und ob zwischen uns alles gut ist. Ich google sie also kurz und schaue mir die Nachrichten an und denke mir: 'Ihr geht es gut.'"

Führen ihre Beziehung im Privaten

Seine Partnerin lernte er bei dem Dreh seines ersten "Spiderman"-Films "Spider-Man: Homecoming" (2017) kennen. In dem Blockbuster des Marvel-Franchise verkörperte er den Superhelden Peter Parker, während Zendaya in der Rolle als seine Freundin MJ auftrat. Beziehungsgerüchte vermehrten sich, nachdem "Page Six" im Juli 2021 Fotos der beiden bei einem Kuss im Auto veröffentlichte. Wenige Monate später nannte Holland den "Euphoria"-Star in einem Geburtstags-Post "meine MJ". Auf Social Media zeigt sich das Paar nur selten zusammen.

In einer "Elle"-Titelstory erzählte Zendaya 2023, sie sei in Sachen Liebe auf Privatsphäre bedacht. "Ich akzeptiere, dass Teile meines Lebens öffentlich sein werden", erklärte sie. "Ich kann nicht einfach eine Person sein und mein Leben leben und die Person lieben, die ich liebe. Aber ich habe auch die Kontrolle darüber, was ich mit anderen teilen möchte", begründete sie ihre Einstellung.

Weiterer "Spiderman"-Film als Paar?

Auf Hollands und Zendayas ersten "Spiderman"-Film folgten mit "Spider Man: Far From Home" (2019) und "Spider Man: No Way Home" (2021) zwei weitere gemeinsame Auftritte. Auch in "Dune" (2021) und seiner Fortsetzung "Dune: Part Two" (2024) standen sie zusammen vor der Kamera. Während Holland bereits für den nächsten "Spiderman"-Streifen gesetzt ist, ist seine Freundin bislang nicht bestätigt. "Variety" zufolge soll der neue Teil am 24. Juli 2026 erscheinen.