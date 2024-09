Auffälliger Anstecker Bill Kaulitz auf dem Oktoberfest: Hat er seinen „Traummann“ dabei?

Bill Kaulitz: Hat er sein Liebesglück gefunden? (hub/spot)

27.09.2024

Nach seiner Premiere 2023 hat Bill Kaulitz erneut auf dem Oktoberfest gefeiert. Auch sein Wiesn-Flirt vom letzten Jahr war wieder dabei.

Bill Kaulitz (35) ist offenbar zum Fan des Münchner Oktoberfests geworden und hat der Wiesn auch dieses Jahr wieder einen Besuch abgestattet. Erneut an seiner Seite war dabei Marc Eggers (37). Ein Wiesn-Flirt der beiden hatte bereits im vergangenen Jahr für großes Aufsehen gesorgt. Die beiden waren damals sichtlich auf Tuchfühlung gegangen und küssend abgelichtet worden. Seitdem kursieren immer wieder Gerüchte: Sind sie ein Paar oder nicht?

Fest steht bisher nur, dass Marc Eggers und Bill Kaulitz erneut auf dem Oktoberfest zusammen gefeiert haben. Das zeigt unter anderem ein Video, das bei "rtl.de" zu sehen ist. Beide Männer tragen dabei Trachtenweste mit einem Anstecker in Form eines Herzens, auf dem "Traummann" steht. Einen eindeutigen Hinweis darauf, ob die beiden tatsächlich liiert sind, lieferte der Auftritt auf der Wiesn aber offenbar nicht. In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" hatte Kaulitz kürzlich angedeutet, dass er in festen Händen ist. Mit wem er zusammen ist, ließ er offen.

Weiße Lederhose für Bill Kaulitz

Ruhiger ließ es Bill Kaulitz dieses Jahr in Sachen Oktoberfest jedenfalls in der Outfit-Frage angehen. Im vergangenen Jahr besuchte er das Münchner Volksfest zum ersten Mal und wählte dafür einen besonderen Look. Auf Schnappschüssen von seinem Abend im Bierzelt war er damals in einer glitzernden rosa Lederhose mit farblich passender Weste zu sehen. Dazu kombinierte er knöchelhohe, pinke Plateau-Stiefel, lange Socken und ein weißes Trachtenhemd. Für dieses Jahr wählte der Tokio-Hotel-Star ein dezenteres Ensemble in Form einer weißen Lederhose, weißem Hemd und dunkler Trachtenweste. Nur bei den Schuhen wurde es auffälliger: Bill Kaulitz kombinierte zur Tracht Plateaustiefel in einem hellen Braun.

In einem Interview mit dem Radiosender Antenne Bayern hatte Bill Kaulitz, der in Los Angeles lebt, verraten, was ihm am Oktoberfest so gut gefällt: "Ich liebe einfach, wenn Leute alle zusammen Spaß haben und friedlich sind und feiern und alle so das Leben genießen", so der Musiker. "Es gibt was Schönes zu trinken, was Gutes zu essen, dann finde ich das einfach schön. Ich liebe einfach, wenn Leute eine gute Zeit haben, und dann bin ich auch gerne dabei".