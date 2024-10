"Wäre ich nicht vergeben, ..." Bestätigt: Bill Kaulitz und Marc Eggers sind ein Paar

Bill Kaulitz und Marc Eggers turteln schon länger miteinander. (ili/spot)

SpotOn News | 09.10.2024, 14:49 Uhr

Die beiden Musiker Bill Kaulitz und Marc Eggers sind ein Liebespaar. Ihre Beziehung hat der Tokio-Hotel-Sänger in einem Podcast jetzt offiziell bestätigt.

Die beiden Musiker Bill Kaulitz (35) und Marc Eggers (38, "Oberteil ") sind ein Liebespaar. Die freudige Nachricht bestätigte der Tokio-Hotel-Frontmann im Podcast "Baby got Business" (RTL+) gegenüber Gastgeberin Anne-Katrin Schmitz.

Video News

Bill Kaulitz: "Wäre ich nicht vergeben, würde ich den sofort heiraten"

Als diese ihn in der am Mittwoch (9. Oktober) erschienenen Episode auf US-Footballstar Travis Kelce (35) ansprach, für den Kaulitz bekanntermaßen schwärmt, antwortete dieser begeistert: "Für den würde ich alles tun. Das ist für mich der absolute – also abgesehen von meinem Freund – ist das für mich mein absoluter Traummann. Wäre ich nicht vergeben, würde ich den sofort heiraten", so Kaulitz über den Freund von US-Superstar Taylor Swift (34).

Dass der Wahlamerikaner Bill Kaulitz und der modelnde Mallorca-Sänger Marc Eggers schon länger Zeit miteinander verbringen, war bereits in der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" (2024) über Bill und seinen Zwillingsbruder Tom Kaulitz (35) zu sehen. Doch die leidenschaftlichen Szenen, die auf dem Oktoberfest 2023 entstanden sind, ließen nicht unbedingt auf ein Happy End schließen. Vielmehr schien es, als wäre vor allem der gebürtige Leipziger Kaulitz schwer angetan von dem ehemaligen Hamburger "Köln 50667"-Darsteller…

Bill Kaulitz feiert sein Glück im Beruf und in der Liebe

Ohneeinander ging es aber offenbar auch nicht, wie Fotos und ein RTL-Video vom gemeinsamen Wiesn-Besuch in diesem Jahr zeigten. Und so fast Bill Kaulitz in einer Instagram-Story seinen aktuellen Gemütszustand wie folgt zusammen: "Ich dachte immer, ich kann das nicht alles haben. Wenn es beruflich so gut läuft, wäre es unverschämt, wenn es privat auch so gut läuft. Aber jetzt, dieses Jahr habe ich das Gefühl, vielleicht kann ich doch alles haben."