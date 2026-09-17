Stars ‚Eine wirklich großartige Idee‘: Kit Harington verrät, warum er bei der ‚Harry Potter‘-Serie mitmacht

Kit Harington - FAMOUS - London - November - 2025 - The Family Plan 2 world premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2026, 09:30 Uhr

Der 'Game of Thrones'-Star übernimmt in der HBO-Serienadaption die Rolle von Gilderoy Lockhart.

Kit Harington ist überzeugt, dass die ‚Harry Potter‘-Serie eine „großartige Idee“ ist.

Der britische Schauspieler wurde für die Rolle des Hogwarts-Professors Gilderoy Lockhart in der Serienadaption von J.K. Rowlings Fantasy-Romanen besetzt. Er erklärte, dass er sich trotz der Empörung über Rowlings kontroverse Ansichten zu den Rechten von Transmenschen für die Serie entschieden habe, weil er ein „lebenslanger Fan“ des Franchises sei. In der Sendung ‚Today‘ erzählte Kit am Mittwoch (16. September): „Ich mochte die Bücher schon als Kind und habe sie als Erwachsener wiederentdeckt, als ich angefangen habe, sie jeden Abend zu hören. Ich höre sie wirklich jeden Abend, und es hilft mir beim Einschlafen. Ich weiß, dass es anderen Menschen genauso geht. Deshalb bedeuten mir diese Bücher sehr viel.“

Der ‚Game of Thrones‘-Star erklärte außerdem, er habe die Serienadaption sofort für eine hervorragende Idee gehalten. „Denn ich liebe die Filme, aber bei einer Serie können sie die Bücher wirklich in ihrer ganzen Tiefe erkunden. Und für einen Bücherliebhaber wie mich war das eine wirklich großartige Idee“, verriet er. Kit, der Nicholas Hoult in der Rolle ersetzt hat, bestätigte, dass die ‚Harry Potter‘-Serie, die zu Weihnachten auf HBO Premiere feiern soll, bereits mit den Dreharbeiten zur zweiten Staffel begonnen hat. Allerdings traue er sich nicht, etwas über das Projekt zu verraten. „Ich habe das Gefühl, dass überall HBO-Scharfschützen lauern. Ich darf nichts sagen. Es ist das geheimnisvollste Projekt überhaupt“, enthüllte der 39-Jährige.

Für Kit ist es nicht das erste Mal, dass er die Rolle des Gilderoy Lockhart übernimmt. Im vergangenen Jahr lieh er der Figur bereits in ‚Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions‘ von Audible seine Stimme. Über seine Besetzung für die Audioproduktion hatte der ‚Industry‘-Darsteller erzählt, er habe die Bücher wie viele Generationen vor ihm verschlungen und sei während seiner gesamten Teenagerzeit ein großer Fan gewesen. „Ich glaube, in uns allen steckt ein kleines bisschen Gilderoy“, verriet er laut Audible.