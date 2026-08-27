Film James Gunn gibt großes Update zu ‚Superman: Man of Tomorrow‘

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Bang Showbiz | 27.08.2026, 18:00 Uhr

James Gunn hat die Dreharbeiten zu ‚Superman: Man of Tomorrow‘ abgeschlossen.

Der Chef der DC Studios hat ein bedeutendes Update zu seiner kommenden Blockbuster-Fortsetzung gegeben – nur vier Monate nach Beginn der Dreharbeiten. Auf Threads schrieb er: „Die Hauptdreharbeiten zu ‚Man of Tomorrow‘ sind abgeschlossen. Es war wirklich eine wunderbare Erfahrung, und ich bin meiner Besetzung und meiner Crew unendlich dankbar.“

Gunn teilte außerdem einige Schnappschüsse mit seinen Followern, darunter einen, der entstand, nachdem Nicholas Hoult – der in der Filmreihe Lex Luthor spielt – „nach seiner letzten Einstellung in den See gesprungen“ war. Außerdem veröffentlichte er ein Foto seines „Brain Trusts“ und fügte hinzu: „Sie sorgen dafür, dass Filmemachen Spaß macht.“

Die Fortsetzung von ‚Superman‘ aus dem Jahr 2025 soll am 9. Juli 2027 in die Kinos kommen. Hoult kehrt als Lex Luthor zurück und verbündet sich mit seinem Rivalen Superman (David Corenswet), um es mit einer hochintelligenten Bedrohung in Gestalt von Brainiac (Lars Eidinger) aufzunehmen. Auch Rachel Brosnahan (Lois Lane), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Nathan Fillion (Guy Gardner), Isabela Merced (Hawkgirl) und Edi Gathegi (Mister Terrific) kehren für die Fortsetzung zurück. Zu ihnen gesellt sich Milly Alcock, die 2025 einen Cameo-Auftritt als Supermans Cousine Kara Zor-El hatte, bevor sie die Hauptrolle in ihrem eigenen ‚Supergirl‘-Blockbuster übernahm.

Die Produktion folgt auf die Neuausrichtung des DC Universe unter der Leitung des Filmemachers, wobei miteinander verknüpfte Handlungsstränge über mehrere Filme hinweg geplant sind. Warner Bros., dem DC gehört, unterstützt das Projekt als Teil seiner fortlaufenden Strategie, sein Superhelden-Franchise neu aufzubauen. Der erste Teil von James Gunns ‚Superman‘-Reboot markierte einen Wendepunkt für das Studio und stellte die Figur ins Zentrum eines neuen Handlungsbogens.

‚Superman: Man of Tomorrow‘ ist eine von mehreren hochkarätigen Comicverfilmungen, die sich derzeit in Entwicklung befinden. DC baut sein Angebot an Figuren und Geschichten für die kommenden Jahre weiter aus. Gunn bezeichnete ‚Superman‘ zuvor als den schwierigsten Film, an dem er jemals gearbeitet habe – und erklärte, dass er möglicherweise nicht einmal Regie geführt hätte, wenn er Corenswet nicht für die Rolle des Mannes aus Stahl gefunden hätte. Im ‚Variety Awards Circuit Podcast‘ sagte er: „Das war der schwierigste Film, den ich je gemacht habe. Der zweitschwierigste war wahrscheinlich der erste ‚Guardians‘. Bei ‚Guardians‘ haben wir einen Bereich dieses Universums erschaffen, der sich vollkommen anders anfühlte als alles, was Marvel zu dieser Zeit machte. Hier musste ich etwas neu ausrichten, von dem jeder bereits glaubt zu wissen, was es ist.“ Seltsamerweise sei ‚Superman‘ aber auch das „comic-getriebenste Projekt, das ich je gemacht habe“ – mehr als jeder andere seiner Superheldenfilme.