Stars ‚Einfach hirnverbrannt‘: Leyla Heiter wütet über Fake-Todesmeldung

Mike Heiter Leyla Lahouar - Dezember 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.12.2025, 11:47 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin rechnet auf Instagram mit den Verantwortlichen hinter der geschmacklosen Aktion ab.

Leyla Heiter ist entsetzt von den Falschmeldungen über ihren Mann.

Immer wieder werden im Netz erfundene Todesnachrichten über Promis verbreitet. Nun wurde auch Reality-Star Mike Heiter Opfer der geschmacklosen Aktion. Seine Frau Leyla reagierte fassungslos. In ihrer Instagram-Story teilte sie einen Screenshot der Fake-News. Dieser zeigt ein verunglücktes Motorrad neben dem Foto von Mike Heiter. Daneben sind die folgenden Worte zu lesen: „RIP. Ist einfach passiert – vollständig schockiert.“

Die Influencerin sah sich gezwungen, die Falschmeldung richtigzustellen. „Er lebt!“, betonte sie. Anschließend ließ Leyla ihrer Wut freien Lauf. „Ich bin auf 180! Wie kann man eigentlich so krank und gestört sein?“, zeigte sie sich entsetzt. „Ist das jetzt ein neuer Trend, dass man plötzlich postet, dass Menschen gestorben sind, die kerngesund sind?“ Daran sei absolut gar nichts lustig, stellte die 29-Jährige klar.

Es sei „mehr als armselig“, durch solche Nachrichten Aufmerksamkeit erregen zu wollen. An die Verfasser der Falschmeldungen gerichtet, fügte Leyla hinzu: „Ihr wisst gar nicht, was das in Menschen auslöst, die sowas sehen und das glauben. Einfach hirnverbrannt seid ihr – mehr auch nicht!“ Sie selbst sei tief schockiert von der Meldung gewesen: „Ich habe gerade einen Stich im Herz gespürt, obwohl er neben mir liegt.“

Die ganze Sache hat die Ex-Dschungelcamperin sehr mitgenommen. „Ich finde es sehr gruselig, weil man so in gewisser Art und Weise mit dem Tod konfrontiert wird, obwohl nicht mal was passiert ist, und das macht schon ein unwohles Gefühl“, gestand sie gegenüber ‚Bild‘.