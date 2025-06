Stars Ekaterina Leonova zeigt ihr Liebesglück auf Instagram

Ekaterina Leonova - RTL Telethon 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.06.2025, 14:00 Uhr

Die 'Let's Dance'-Profitänzerin schwebt mit ihrem neuen Freund auf Wolke sieben.

Ekaterina Leonova lässt die Fans an ihrem Liebesglück teilhaben.

Die ‚Let’s Dance‘-Profitänzerin gab am Valentinstag bekannt, wieder verliebt zu sein. „Er ist kein Promi. Er ist kein Millionär. Er ist viel mehr! Er ist mein Herz“, verkündete sie damals auf Instagram. Dazu verlinkte sie ihren neuen Freund, den Profitänzer und Choreografen Ilya Viarmenich. Laut ‚Bild‘ sind die beiden bereits seit 2023 zusammen. Nun gab Ekat einen seltenen Einblick in ihre frische Beziehung.

Am Donnerstag (19. Juni) teilte die 38-Jährige eine Reihe von privaten Schnappschüssen, die sie an der Seite ihres Partners zeigen. Auf einem Bild schneidet das Paar freche Grimassen, auf einem weiteren küsst es sich zärtlich. Die Fotoreihe zeigt auch einen Schnappschuss von Ilya mit Ekats ‚Let’s Dance‘-Tanzpartner Diego Pooth. Zu den privaten Aufnahmen schrieb die TV-Beauty: „Eigentlich wollte ich nicht so kitschig sein und euch mit den Pärchen-Fotos überfallen, aber ihr habt so viele Fragen gestellt und ich freue mich so sehr, dass ihr euch für mein Liebesglück auch freut.“

Weiter schwärmte die gebürtige Russin: „Ja, ich bin gerade unendlich glücklich und genieße dieses tolle Gefühl, in gleicher Maß zu lieben und geliebt zu werden. Das ist wirklich so schön.“ Sie sei dem Schicksal „unendlich dankbar, dass ich endlich mal einen Mensch gefunden habe, mit dem ich so verrückt sein kann, wie ich wirklich bin, der mich akzeptiert mit allem, was ich mache und vorhabe.“

Außerdem teile das Paar dieselben Werte. Aufgrund ihrer Jobs führen die beiden laut Ekat derzeit eine Fernbeziehung. Das hält die Turteltauben aber nicht davon ab, das Beste aus ihrer gemeinsamen Zeit zu machen. „Er hat meine Welt und Freunde kennengelernt, und ich seine“, verriet der Tanzprofi.