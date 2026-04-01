Film Eli Roths neuer Horrorfilm ‚Ice Cream Man‘ startet im Sommer

Eli Roth - February 2024 - Avalon - Drugstore June Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2026, 14:00 Uhr

Eli Roths neuer Horrorfilm ‚Ice Cream Man‘ wird diesen Sommer veröffentlicht.

Der neueste Slasher des ‚Hostel‘- und ‚Thanksgiving‘-Regisseurs soll im August erscheinen und folgt dem titelgebenden Bösewicht, gespielt von Ari Millen (‚Orphan Black‘). Der Film kommt am 7. August in die Kinos und erzählt von einer idyllischen Sommerstadt, die dem Wahnsinn verfällt, nachdem ein Eisverkäufer scheinbar leckere Köstlichkeiten mit schrecklichen Folgen verkauft. Neben Millen gehören auch Benjamin Byron Davis, bekannt aus ‚Guardians of the Galaxy Vol. 3‘ und dem Videospiel ‚Red Dead Redemption‘, sowie Dylan Hawco (‚Heartland‘), Kiori Mirza Waldman, Charlie Zeltzer (‚The Handmaid’s Tale‘), Sarah Abbott und The Body zum Cast. Nach der Zusammenarbeit mit Roth bei ‚Thanksgiving‘ werden auch Karen Cliche, Shiloh O’Reilly und Charlie Store in dem neuen Film mitwirken.

Der Film markiert Roths erstes Projekt unter dem Label ‚The Horror Section‘, das im März 2025 gegründet wurde. Er führt Regie nach einem Drehbuch, das er gemeinsam mit seinem langjährigen Mitarbeiter Noah Belson geschrieben hat, während Snoop Dogg Musik zum Film beisteuert. Roth erklärte zuvor in einem Statement: „Ich könnte nicht begeisterter von der unglaublichen Besetzung sein, die wir für ‚Ice Cream Man‘ zusammengestellt haben. Es ist surreal zu sehen, wie eine Idee, die ich seit über zwanzig Jahren habe, zum Leben erweckt wird – und mit diesem unglaublich talentierten Cast können wir Horror-Fans einen Film liefern, der genauso erschreckend ist, wie ich ihn mir immer vorgestellt habe.“

Er deutete an, dass Filmstudios „zu viel Angst“ vor seinen frühen Drehbuchentwürfen hatten, weshalb es so lange gedauert habe, den Film zu realisieren. Er fügte hinzu: „Jetzt ist die Zeit gekommen, die Grenzen weiter zu verschieben als je zuvor mit dem, was meiner Meinung nach mein bisher erschreckendster und verrücktester Film wird. Filme wie ‚Ice Cream Man‘ sind genau der Grund, warum wir The Horror Section gegründet haben: um unzensierte, grenzüberschreitende Kinoerlebnisse zu schaffen, über die Horror-Fans noch jahrelang sprechen werden.“