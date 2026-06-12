Stars Elizabeth Olsen erwartet ihr erstes Kind

Elizabeth Olsen attends the Film Independent Special Screening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2026, 21:00 Uhr

Elizabeth Olsen wurde diese Woche in Los Angeles beim Mittagessen mit ihrem Ehemann Robbie Arnett mit deutlich sichtbarem Babybauch fotografiert.

Elizabeth Olsen erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Ehemann Robbie Arnett.

Die 37-jährige Schauspielerin wurde bei einem gemeinsamen Mittagessen in Los Angeles mit ihrem Partner gesichtet und präsentierte dabei einen deutlich erkennbaren Babybauch. Der Marvel-Star trug ein weißes Hemd, das unten offen gelassen wurde und ihre veränderte Figur betonte. Während sie spazieren ging, hielt sie sanft ihren Bauch.

Die Baby-News wurden nun genau so inoffiziell bekannt wie die Nachricht von Elizabeths und Robbies Hochzeit, die irgendwann vor Beginn der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 heimlich stattgefunden hatte. Das Paar hält seine Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, wurde jedoch erstmals im März 2017 gemeinsam gesehen. Im Juli 2019 berichtete das Magazin ‚People‘, dass Elizabeth und Robbie verlobt seien. 2021 bezeichnete die Schauspielerin den Musiker und Schauspieler in einem Interview mit ‚Variety‘ schließlich als ihren „Ehemann“.

Die Nachricht, dass Elizabeth zum ersten Mal Mutter wird, folgt auf frühere Aussagen der Schauspielerin, wonach sie nicht möchte, dass ihre Kinder ebenfalls in die Unterhaltungsbranche gehen. Mit Blick auf ihre älteren Zwillingsschwestern Mary-Kate und Ashley Olsen, die bereits in jungen Jahren in Hollywood Karriere machten, sagte Elizabeth, es sei ein „klares Nein“, wenn es darum gehe, ob sie ihr eigenes Kind als Schauspieler sehen wolle.

Gegenüber ‚The Times‘ betonte sie jedoch, dies sei „keine Kritik“ an ihren berühmten Schwestern, sondern eher eine Reaktion auf die heutige Welt. Sie sagte: „Heute jung zu sein, ist ohnehin schon kompliziert genug. Wenn man das noch dadurch verstärkt, dass man ein Kinderstar ist, und zusätzlich soziale Medien dazukommen, dann ist das einfach sehr viel für die Entwicklung eines Kindes.“ Sie fügte außerdem hinzu: „Ich denke, meine Schwestern haben einen völlig anderen Weg eingeschlagen als der durchschnittliche Kinderstar.“

Während Ashley sich bereits 2004 aus der Schauspielerei zurückzog, folgte Mary-Kate 2012. Seit 2006 sind die Zwillinge mit ihrer Luxusmodemarke ‚The Row‘ äußerst erfolgreich im Modegeschäft tätig.