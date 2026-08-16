Stars Elizabeth Olsen ist Mutter geworden

Elizabeth Olsen attends the 2024 Vulture Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.08.2026, 12:00 Uhr

Elizabeth Olsen ist Mutter geworden.

Elizabeth Olsen hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht.

Im Juni war bekannt geworden, dass die Schauspielerin aus ‚WandaVision‘ schwanger ist. Am Samstag, dem 15. August, wurde die 37-Jährige nun gemeinsam mit ihrem Ehemann Robbie Arnett bei einem Spaziergang in Los Angeles gesichtet. Dabei trug sie ein Baby in einer weißen Trage vor der Brust. Olsen war ganz in Weiß gekleidet und schützte sich mit einem breitkrempigen Hut vor der Sonne. Auch das Baby blieb vor den Sonnenstrahlen geschützt: Während des Spaziergangs hielt Olsen zusätzlich einen übergroßen grünen Hut über die Trage.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte es Anzeichen dafür gegeben, dass der Star aus ‚Godzilla‘ sein Kind bekommen haben könnte. Bei einem Ausflug in Südkalifornien war von einem sichtbaren Babybauch nichts mehr zu sehen. Olsen trug damals ein gelbes Oberteil und eine gestreifte Hose.

Dass sich die Schauspielerin bislang nicht öffentlich zu ihrer Familiensituation geäußert hat, überrascht kaum. Olsen und der 34-jährige Arnett gelten als ausgesprochen zurückhaltend, wenn es um ihr Privatleben geht. Auch die Schwangerschaft hatten sie nicht selbst bestätigt. Stattdessen sprachen vor allem Fotos, auf denen sich Olsens Körper verändert hatte, für sich.

Schon früher hatte sich die Schauspielerin aus ‚Martha Marcy May Marlene‘ Gedanken darüber gemacht, wann der richtige Zeitpunkt für ein Kind sein könnte. Im Gespräch mit SiriusXM sagte sie 2021: „Wann werde ich schwanger? Wann bekomme ich mein erstes Kind? Ist das in fünf Jahren? Denn dann habe ich nur dieses Zeitfenster.“ Im selben Jahr erzählte Olsen außerdem, dass sie Marvel-Studios-Chef Kevin Feige gefragt habe, wann sie über „die Geburt eines Kindes nachdenken“ sollte. Gegenüber dem Magazin ‚OK!‘ berichtete sie, Feige habe ihr darauf „die beste Antwort gegeben, die ein Chef geben kann“: „Du lebst dein Leben, und wir richten uns nach dir.“ Olsen und Arnett lernten sich 2017 in Mexiko kennen. Noch vor Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 sollen die beiden heimlich geheiratet haben.